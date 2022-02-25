  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Остап Дроздов
рус
    Думки вголос

    Сьогодні почалася історія модерного українства

    Попереду&nbsp;&ndash;&nbsp;ціла нова історія... - Сьогодні почалася історія модерного українства
    Попереду – ціла нова історія...

    Це початок безконечної історії...

    В історії є початок, та нема кінця.

    Сьогоднішній день є ультраісторичним – сьогодні почалася історія модерного українства. Ця історія не матиме кінця. І чим би не закінчилася ця масакра, модерне українство на віки вічні буде прошите благородною люттю до орків.

    Це безповоротні фундаментальні вихідні параметри нової ідентичності, яка доки існуватиме – памятатиме перелякані очі своєї дитини о 5-й ранку і спокійні очі батьків, готових голими руками скрутити в‘язи представникам племені зі сходу.

    І ця стресова пам’ять житиме довіку. Вона надихатиме і живитиме. Це початок безконечної історії. Що би не утнув ліліпут із бункера – історія модерного українства вже зачалася з небувалого трепету і загартувалася небувалим вогнем.

    Вогненна, незнищенна ідентичність кується в ці дні на наших очах. Ця ідентичність – Зміїна. Ця історія – орлина.

    Модерний країнолюбний українець вимістив усі попередні перехідні покручі і став домінантним. З такими думками хочеться закінчити цей довжелезний день і сказати, що якими би не були наступні дні – велич процесів неможливо спинити. Пуповину зі сходом відтято. Бережімо себе !

    Попереду – ціла нова історія...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія війна Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Осман Пашаєв
    Осман Пашаєв

    Журналіст

    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні почалася історія модерного українства