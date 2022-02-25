Це початок безконечної історії...

В історії є початок, та нема кінця.

Сьогоднішній день є ультраісторичним – сьогодні почалася історія модерного українства. Ця історія не матиме кінця. І чим би не закінчилася ця масакра, модерне українство на віки вічні буде прошите благородною люттю до орків.

Це безповоротні фундаментальні вихідні параметри нової ідентичності, яка доки існуватиме – памятатиме перелякані очі своєї дитини о 5-й ранку і спокійні очі батьків, готових голими руками скрутити в‘язи представникам племені зі сходу.

І ця стресова пам’ять житиме довіку. Вона надихатиме і живитиме. Це початок безконечної історії. Що би не утнув ліліпут із бункера – історія модерного українства вже зачалася з небувалого трепету і загартувалася небувалим вогнем.

Вогненна, незнищенна ідентичність кується в ці дні на наших очах. Ця ідентичність – Зміїна. Ця історія – орлина.

Модерний країнолюбний українець вимістив усі попередні перехідні покручі і став домінантним. З такими думками хочеться закінчити цей довжелезний день і сказати, що якими би не були наступні дні – велич процесів неможливо спинити. Пуповину зі сходом відтято. Бережімо себе !

Попереду – ціла нова історія...

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