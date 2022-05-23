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    Нова Зеландія відправить в Україну інструкторів для артилеристів

    Новозеландські військові навчатимуть українців, як користуватися гарматою L119 - Нова Зеландія відправить в Україну інструкторів для артилеристів
    Новозеландські військові навчатимуть українців, як користуватися гарматою L119
    фото з відкритих джерел

    Тренування українських артилеристів розпочнуться в червні

    Нова Зеландія відправляє 30 військовослужбовців Сил оборони для навчання Збройних сил України.

    Новозеландські військові навчатимуть, як користуватися гарматою L119 (вона ж M119), зброєю, яку використовують лише кілька країн, включаючи Нову Зеландію.

    Навчання кожного бойового розрахунку триватимуть близько тижня, а тренування заплановані для 230 українських артилеристів.

    Тренування розпочнуться у червні. Процес координуватиме Велика Британія, надаючи боєприпаси та інше потрібне обладнання.

    «Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети», – повідомила прем’єрка Джасінда Ардерн у понеділок.

    Раніше уряд Нової Зеландії ввів 35% мита на весь імпорт з Росії.

    Також Нова Зеландія виділила $11 млн допомоги Україні.

    Крім того, Нова Зеландія ввела санкції проти більш як 650 російських громадян, включаючи президента країни Володимира Путіна і депутатів Держдуми РФ, а також щодо 55 найбільших російських підприємств і організацій.

    Теги: росія окупанти війна Нова Зеландія Україна окупація #stoprussia
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    Нова Зеландія відправить в Україну інструкторів для артилеристів