Нова Зеландія відправить в Україну інструкторів для артилеристів

Тренування українських артилеристів розпочнуться в червні

Нова Зеландія відправляє 30 військовослужбовців Сил оборони для навчання Збройних сил України.

Новозеландські військові навчатимуть, як користуватися гарматою L119 (вона ж M119), зброєю, яку використовують лише кілька країн, включаючи Нову Зеландію.

Навчання кожного бойового розрахунку триватимуть близько тижня, а тренування заплановані для 230 українських артилеристів.

Тренування розпочнуться у червні. Процес координуватиме Велика Британія, надаючи боєприпаси та інше потрібне обладнання.

«Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети», – повідомила прем’єрка Джасінда Ардерн у понеділок.

Раніше уряд Нової Зеландії ввів 35% мита на весь імпорт з Росії.

Також Нова Зеландія виділила $11 млн допомоги Україні.

Крім того, Нова Зеландія ввела санкції проти більш як 650 російських громадян, включаючи президента країни Володимира Путіна і депутатів Держдуми РФ, а також щодо 55 найбільших російських підприємств і організацій.