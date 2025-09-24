Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури
Пожежа у Льгові після прильоту
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки основна частина жителів Льгова і Льговського району тимчасово залишилася без електрики

У ніч на 24 вересня безпілотники атакували Курську область у Росії. Під ударом опинилося місто Льгов, там є пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового знеструмлення, повідомляє «Главком».

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн підтвердив інформацію про пошкодження та зазначив, що основна частина жителів Льгова і Льговського району тимчасово залишилася без електрики.

Місцеві жителі також повідомляють про кілька вибухів у місті Рильську, де також спостерігаються перебої з електропостачанням.

Як повідомлялося, російський Астраханський газопереробний завод, контрольований енергетичним гігантом «Газпром», 22 вересня зупинив виробництво моторного палива після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне паливо.

Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. Він може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, що раніше дрони вже атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Це сталося у ніч проти 3 лютого. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.

До слова, у Росії безпілотники атакували Москву. ППО нібито відбило атаку БпЛА. Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, передає «Главком».

 Влада зауважила, що силами ППО Міноборони нібито знищено сім безпілотних засобів, які атакували Москву. За попередньою інформацією, пошкоджень немає. Екстрені служби працюють на місцях.

Водночас російські пабліки повідомили, що раніше про вибухи чули в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очаково, Південне Бутово, Чертаново, Кунцево, Нові Черемушки, Хорошевська.

