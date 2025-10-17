Головна Світ Політика
Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів постачання Україні ракет Tomahawk – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Розмова Трампа з Путіним викликала тривогу в Європі
фото: The White house/Facebook

У Європі побоюються, що США можуть поступитися позиціями РФ та послабити підтримку України 

Розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним викликала занепокоєння серед європейських союзників, адже може поставити під сумнів передачу Україні ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп та Путін провели телефонну розмову на тлі активних дискусій у Вашингтоні щодо можливого надання Києву цих далекобійних ракет.

У Європі побоюються, що Білий дім може поступитися позиціями Москві, що негативно вплине на обороноздатність України та довіру до американської підтримки.

Примітно, що розмова між Путіним і Трампом відбулася саме тоді, коли президент Володимир Зеленський летів до Вашингтона з офіційним візитом.

Як відомо, президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним поцікавився, чи не заперечує той проти передачі Україні ракет Tomahawk. 

«Я сказав Путіну: «Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч Tomahawk вашому противнику?» Йому ця ідея не сподобалась», – зазначив американський президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

Теги: Дональд Трамп Tomahawk путін

