У США сталася стрілянина у церкві: є загиблі та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У США сталася стрілянина у церкві: є загиблі та постраждалі
Пожежа, яка розгорілася у церкві
фото: AP

Внаслідок нападу на церкву щонайменше двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення

У місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За попередніми даними, щонайменше двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, серед яких є діти, кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Правоохоронці вступили з нападником у перестрілку та ліквідували його. Ним виявився 40-річний житель Мічигану, озброєний штурмовою гвинтівкою, повідомив начальник поліції Гранд-Бланка Вільям Реньє.

Пожежу, що виникла у храмі, вдалося ліквідувати, однак влада не виключає, що кількість жертв може зрости після повної перевірки будівлі.

ФБР направило на місце події близько сотні агентів для збору свідчень і обшуку помешкання нападника. Сапери перевіряють підозрілий предмет, знайдений на території церкви.

Через подію поліції Нью-Йорка та Лос-Анджелеса посилили патрулювання біля релігійних об’єктів з міркувань безпеки, що є стандартною практикою після масштабних нападів на місця поклоніння у США.

Як повідомлялося, у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення. 

Двоє поранених, а також імовірний стрілець, який перебуває в критичному стані, проходять лікування в лікарні Святого Антонія. Представниця департаменту шерифа, Джекі Келлі, повідомила, що підозрюваний –неповнолітній, скоріше за все, учень цієї ж школи. Вона уточнила, що поранення він отримав не від правоохоронців, і що зараз триває слідство для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

Теги: США стрілянина

Читайте нас

