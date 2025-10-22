Головна Світ Політика
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Махачкалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Момент ураження заводу
скріншот з відео

«Дагнотех» займається переробкою нафти і газу

Безпілотники атакували Дагестан. Було уражено нафтопереробний завод «Дагнотех» у Махачкалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника республіки Сергія Мелікова.

«Сьогодні на території Дагестану була здійснена атака ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки», – написав він, не уточнивши про яке підприємство мова.

За словами посадовця, унаслідок атаки ніхто не постраждав, дані про руйнування поки уточнюються. На місці події працюють співробітники оперативних служб.

«Дагнефтепродукт» – це нафтоперевалочний комплекс, що розташований у Дагестані. Він вважається найбільшим на Каспійському узбережжі. Комплекс є важливим елементом зовнішньоекономічних зв'язків Росії, зокрема для перевалки нафти та нафтопродуктів, що надходять у Махачкалинський морський торговий порт. У серпні 2025 року «Дагнефтепродукт» та пов'язаний із ним нафтопереробний завод «Дагнотех» були націоналізовані.

Нагадаємо, уночі, 22 жовтня, Саранський механічний завод (ФКП «СМЗ») в Мордовії став об'єктом атаки безпілотних літальних апаратів. Завод, який є частиною оборонно-промислового комплексу Росії, спеціалізується на виробництві мін, гранат, інженерних боєприпасів, детонаторів та іншої військової продукції, є важливим постачальником комплектуючих для російської техніки.

Завод має чотири виробничі майданчики і полігон для випробувань готової продукції. Всі види діяльності підприємства сертифіковані, включаючи військову продукцію. Завод входить до структури «Ростеху» та працює на оборонні потреби Росії.

