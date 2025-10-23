Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
Бессент: З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів США вводить санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній
фото з відкритих джерел

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні», інформує «Главком».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

Всі юридичні особи, у яких «Роснефть» або «Лукойл» володіють часткою 50% і більше, прямо чи опосередковано, також підлягають блокуванню активів згідно з Указом №14024, навіть якщо вони не зазначені в санкційному списку OFAC поіменно.

«З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля. Відомство готове вжити додаткових заходів, якщо це буде потрібно для підтримки зусиль президента Трампа щодо припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до цих санкцій і суворо дотримуватися їх», – заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп також підтвердив рішення, заявивши, що «Міністерство фінансів вводить санкції проти великих російських нафтових компаній і закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню».

До слова, Сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлі російської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про намір «зберегти мир у світі», купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських. Міністра також турбує, що значна частина українських дронів містить китайські комплектуючі.

Теги: росія США санкції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
23 вересня, 11:00
Президент США Дональд Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч
25 вересня, 05:31
Кремль планує дестабілізувати ситуацію у Молдові
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
26 вересня, 05:26
У Білгороді пролунали вибухи
Російський Білгород атаковано ракетами
6 жовтня, 23:57
Попередній медогляд Трампа показав, що він повністю придатний для виконання обов’язків президента
Білий дім оголосив про медобстеження Трампа
9 жовтня, 10:08
Путін приїхав у Таджикистан, де його мали б заарештувати на вимогу МКС
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
12 жовтня, 05:34
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:15
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
18 жовтня, 07:47
Тушлайте-Рагажинскене не стала підходити до росіянки для спільного фото
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
13 жовтня, 18:27

Політика

Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua