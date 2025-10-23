Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент

Бессент: З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів США вводить санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні», інформує «Главком».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

Всі юридичні особи, у яких «Роснефть» або «Лукойл» володіють часткою 50% і більше, прямо чи опосередковано, також підлягають блокуванню активів згідно з Указом №14024, навіть якщо вони не зазначені в санкційному списку OFAC поіменно.

«З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля. Відомство готове вжити додаткових заходів, якщо це буде потрібно для підтримки зусиль президента Трампа щодо припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до цих санкцій і суворо дотримуватися їх», – заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп також підтвердив рішення, заявивши, що «Міністерство фінансів вводить санкції проти великих російських нафтових компаній і закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню».

До слова, Сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлі російської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про намір «зберегти мир у світі», купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських. Міністра також турбує, що значна частина українських дронів містить китайські комплектуючі.