Головна Світ Політика
search button user button menu button

Індія просить США дозволити імпорт нафти з Ірану для відмови від російської – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Індія просить США дозволити імпорт нафти з Ірану для відмови від російської – Bloomberg
Делегація з Індії, яка перебувала в США цього тижня, підняла питання про покупку нафти в Ірану та Венесуели під час зустрічі з американцями
фото з відкритих джерел

Наразі Індія є найбільшим у світі покупцем російської нафти, яка доставляється морськими танкерами

Індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Делегація з Індії, яка перебувала в США цього тижня, під час зустрічей з американськими офіційними особами вкотре повторила це прохання, як повідомило джерело видання. Індійські представники підкреслили, що потенційне одночасне припинення постачань нафти з трьох напрямків – Росії, Ірану та Венесуели – може спричинити різкий стрибок світових цін на енергоносії.

Індія припинила імпортувати іранську нафту ще у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод у країні, Reliance Industries Ltd., цього року зупинив закупівлі з Венесуели через посилення американських санкцій.

Теоретично, нафтопереробні заводи Індії мають можливість перейти на закупівлю більших обсягів нафти з країн Близького Сходу, проте це обійдеться дорожче. Як приклад, у липні індійські НПЗ сплачували в середньому $68,90 за барель російської нафти, тоді як нафта із Саудівської Аравії коштувала $77,50 за барель, а сировина зі США – $74,20.

Наразі Індія є найбільшим у світі покупцем російської нафти, що доставляється морськими танкерами. Водночас, Китай залишається найбільшим загальним імпортером російської нафти, враховуючи також і трубопровідні постачання.

Як повідомлялося раніше, індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти. Внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри тиск США і посилення тарифів. 

Як зазначає агентство, закупівлі залишатимуться активними для листопадових і грудневих поставок, хоча їхні обсяги можуть бути меншими, ніж пікові показники останніх років. За словами джерел, із послабленням американського тиску після того, як Трамп цього тижня подякував Моді за «підтримку завершення війни між Росією та Україною», а також завдяки наявності достатніх обсягів сорту Urals, показники закупівлі нафти знову мають зрости.

Нагадаємо, Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Зазначається, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії Європейський Союз внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту. Однак ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита. Хоча піти на такі кроки від Європи останнім часом настійно вимагає Вашингтон.

До слова, імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.

Теги: нафта США Іран Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, прогнозувати обсяги експорту на майбутнє складно, оскільки атаки дронів тривають
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters
26 серпня, 23:27
Трамп ухвалив нове рішення щодо американського прапора
Усупереч суду Трамп узаконив переслідування за спалення прапора США
26 серпня, 15:10
Nayara отримує прямі постачання від «Роснєфті»
Саудівська Аравія та Ірак перестали постачати нафту індійському НПЗ «Роснєфті»
1 вересня, 19:42
Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки
Венс назвав площу України, яку планує захопити Росія
10 вересня, 14:11
Трамп готовий до введення більш жорстких санкцій проти Росії
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
7 вересня, 19:59
Тайлер Робінсон, підозрюваний у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
15 вересня, 01:38
Трамп назвав угоду «дуже великою» і додавши, що країни поєднує «нерозривний зв’язок»
США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів
18 вересня, 19:36
Президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь
Зеленський розказав, про що говоритиме з Трампом наступного тижня у Нью-Йорку
20 вересня, 12:15
Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Вчора, 15:57

Політика

Туреччина та США уклали меморандум про ядерну співпрацю
Туреччина та США уклали меморандум про ядерну співпрацю
Захід прагне створити дешеві аналоги іранських дронів-камікадзе – WSJ
Захід прагне створити дешеві аналоги іранських дронів-камікадзе – WSJ
КНДР близька до створення ядерної ракети, здатної вдарити по США – президент Південної Кореї
КНДР близька до створення ядерної ракети, здатної вдарити по США – президент Південної Кореї
Захід таємно попередив РФ, що готовий збивати російські літаки – Bloomberg
Захід таємно попередив РФ, що готовий збивати російські літаки – Bloomberg
Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп, нові правила військового обліку. Головне за 25 вересня
Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп, нові правила військового обліку. Головне за 25 вересня
Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі із Меланією Трамп (фото)
Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі із Меланією Трамп (фото)

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua