Індія просить США дозволити імпорт нафти з Ірану для відмови від російської – Bloomberg

Делегація з Індії, яка перебувала в США цього тижня, підняла питання про покупку нафти в Ірану та Венесуели під час зустрічі з американцями

Наразі Індія є найбільшим у світі покупцем російської нафти, яка доставляється морськими танкерами

Індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Делегація з Індії, яка перебувала в США цього тижня, під час зустрічей з американськими офіційними особами вкотре повторила це прохання, як повідомило джерело видання. Індійські представники підкреслили, що потенційне одночасне припинення постачань нафти з трьох напрямків – Росії, Ірану та Венесуели – може спричинити різкий стрибок світових цін на енергоносії.

Індія припинила імпортувати іранську нафту ще у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод у країні, Reliance Industries Ltd., цього року зупинив закупівлі з Венесуели через посилення американських санкцій.

Теоретично, нафтопереробні заводи Індії мають можливість перейти на закупівлю більших обсягів нафти з країн Близького Сходу, проте це обійдеться дорожче. Як приклад, у липні індійські НПЗ сплачували в середньому $68,90 за барель російської нафти, тоді як нафта із Саудівської Аравії коштувала $77,50 за барель, а сировина зі США – $74,20.

Наразі Індія є найбільшим у світі покупцем російської нафти, що доставляється морськими танкерами. Водночас, Китай залишається найбільшим загальним імпортером російської нафти, враховуючи також і трубопровідні постачання.

Як повідомлялося раніше, індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти. Внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри тиск США і посилення тарифів.

Як зазначає агентство, закупівлі залишатимуться активними для листопадових і грудневих поставок, хоча їхні обсяги можуть бути меншими, ніж пікові показники останніх років. За словами джерел, із послабленням американського тиску після того, як Трамп цього тижня подякував Моді за «підтримку завершення війни між Росією та Україною», а також завдяки наявності достатніх обсягів сорту Urals, показники закупівлі нафти знову мають зрости.

Нагадаємо, Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Зазначається, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії Європейський Союз внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту. Однак ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита. Хоча піти на такі кроки від Європи останнім часом настійно вимагає Вашингтон.

До слова, імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.