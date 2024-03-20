Радник Байдена пояснив, чи варто Україні розраховувати на поставки ракет Atacms

Джейк Салліван: «Щодо Atacms я, можливо, розчарую вас, але скажу, що мені немає про що оголосити сьогодні»

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі не готова оголосити про постачання ракет Atacms, але продовжить зусилля для підтримки України. Про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван на спільному брифінгу з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо Atacms я, можливо, розчарую вас, але скажу, що мені немає про що оголосити сьогодні. Коли ми зможемо чимось поділитися, то ми це зробимо. Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні обговорення нашої військової підтримки і необхідних спроможностей, які зроблять підтримку ефективною. Я впевнений, ми успішно виконаємо план А. Ми отримаємо двопартійну підтримку для пакета допомоги для України. Тому, я не думаю, що нам сьогодні потрібно говорити про план Б», – сказав представник адміністрації США.

Джейк Салліван не вказав, коли США зможуть оголосити про продовження військової підтримки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не робитиму заяв, коли процес завершиться, але ми працюємо над тим, щоб це зробити так швидко, як тільки можливо. Президент Байден працює над цим кожного дня, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті (представників Конгресу США), але я не можу зробити конкретних передбачень», – наголосив радник президента США з національної безпеки.

Також радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, який прибув до Києва з робочим візитом, заявив, що Росія не змогла виконати свої плани на повномасштабне вторгнення, тому вона вже програла у війні проти України.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що адміністрація президента США ймовірно оголосить про відправку Україні «певної кількості» ракет Atacms у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн. Один з посадовців повідомив виданню, що пакет включатиме «певну кількість» ракет Apam, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети Atacms – у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.