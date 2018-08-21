На параді у Києві вперше пролетять вертольоти морської авіації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вертоліт Мі-14 10-ї авіабригади ВМС України

Керуватимуть вертольотами Мі-14 офіцери, які передислокувались на материкову частину України після анексії Криму

24 серпня під час військового параду до Дня Незалежності України в Києві у складі повітряної колони над Хрещатиком пролетять чотири Мі-14 під керуванням офіцерів, які передислокувались на материкову частину України після анексії Криму.

Один з них – командир 10-ї авіабригади ВМС Збройних сил України – колишньої Сакської бригади морської авіації – Ігор Бедзай.

Як повідомив Бедзай Крим.Реалії, у військовому параді в Києві вертольоти морської авіації беруть участь вперше. Він нагадав, що в 2009 році на військовому параді в столиці України, під час прольоту авіації, були задіяні літаки-амфібії Бе-12 тодішньої Сакської авіабригади.

Раніше стало відомо, що колону курсантів Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія» на параді в Києві очолить офіцер Ростислав Шаров, який залишив Крим після анексії.

Авіаційна бригада ВМС України була створена 20 серпня 2004 року на базі кількох військових частин. Пунктом її постійної дислокації було селище Новофедорівка поблизу Сак у Криму. Навесні 2014 року, під час російської анексії Криму, українські морські льотчики здійснили переліт на аеродром у Миколаєві.

Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

На Хрещатику ввечері 20 серпня було проведено чергову репетицію параду за участю військової авіації.