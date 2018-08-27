Незалежність - засіб порятунку українського народу від геноцидів

Після здобуття незалежності для українців відкрилися багато можливостей, які були тотально заблоковані Москвою

Незалежність є засобом порятунку українського народу від геноцидів, типу Голодомору. Це значно важливіше ніж будь-які інші мотиви.

Раніше українців нищили, намагаючись забрати нашу землю, ресурси і нашу історію, і світ навіть не знав про це, не кажучи про байдужість. Українців тихо знищували мільйонами. Зараз уже цього не вийде - і це колосальний здобуток Незалежності.

Інший здобуток - можливість самореалізовуватися у світі. Для українців відкрилися багато можливостей, які були тотально заблоковані Москвою. Основна маса українців тільки починає усвідомлювати ці можливості. Все, що виросло матеріального в нашій країні останні десятиліття - все це завдяки відкриванню для України Європи і світу. Кожен рік наш експорт до Європи росте на третину. З цього вже живуть мільйони і мільйони українців. Це зрушення колосального масштабу!

Власне, проти цього так істерив Кремль 4 роки тому. Кремлю треба було продовжувати пити соки з України, без того, щоб пити кров України, в нього настає «ломка». Незалежність України звільнила наш народ від цього упиря, хоч це звільнення насправді почалося щойно 4 роки тому.

Що стосується демократії, то я б не посипав голову попелом. У нас демократія значно більш, так би мовити, демократична, ніж у більшості країн Європи. А вони йшли до своєї через сотні років реформ. Для нас цей перехід відбувся значно легше й органічніше, бо демократія з елементами анархії взагалі властива слов'янам. Це ще візантійці півтори тисячі років тому писали. Для нас в демократії зараз найголовніше - навчитися безумовно поважати авторитет власних інституцій. А це неможливо без самоповаги людей. Взагалі, якість демократії є прямою функцією від якості людей, які її складають.

А економіка у нас рухається вперед. Економіка прямо залежить від трудових якостей нашого народу, а вони одні з дуже конкурентоздатних у світі. З країни виїхали мільйони за 27 років, п'яту частину промисловості ампутував агресор - а наша економіка дуже непогано росте. Ну хіба не диво?

Головні досягнення - це зростання, попри всі випробування, наших людей. Зростання національної самосвідомості, моральне зростання, особливо помітне в часи революцій, а також те, що безліч людей самостійно знайшли собі місце в абсолютно новій економічній моделі.

Головна проблема - це те, що моральний розвиток мас завжди іде дуже повільно, а повести швидше - дуже мало гідних. У всьому світі еліти менш пронизані деморалізацією, ніж загал. У нас же, завдяки 300-літній роботі Московщини, все навпаки. Створена внутрішня корпоративна культура політичного класу, яка сама в собі є деморалізуючою.

Крім того, колосальною шкодою є монополії в бізнесі і володінні землею. По суті, левова частка політичного класу є словоблудною обслугою монополій. Упевнений, кілька мільйонів дрібних власників на землі дуже серйозно і позитивно змінили б у нас політичний клімат. Крім того, нам дуже потрібно оздоровлення медіа від іноземного впливу.

Головним символом Незалежності для мене стали ті тисячі молодих людей, які під час Революції та Війни за Незалежність зневажили всі облуди і заступилися за свій народ.

Джерело: блог Олександра Палія

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