Янукович ішов до знецінення своїх слів роками, а Зеленському вдалося за день

Позачергове засідання Верховної Ради, 22 травня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

22 травня відбулася без перебільшення величезна перемога України. Парламент насправді врятував свободу Українського народу, і навіть трохи свою честь, а це – немало

Рейдернути країну одним ударом, на спині відступаючої демократії, не вийшло. Запхати янучар і шнурків Коломойського на округи буде не завжди просто і часто проблемно.

Вкрай важливо, що Коломойський виставив Зеленського маріонеткою і узурпатором, порушником Конституції в перший же день повноважень! Його імідж ніщо, жадоба все.

Це означає, що Зеленського призначають ненадовго – зрубати касу, розорити Україну, і окраденою в руках Москви збудити, та накивати п’ятами з України з лантухами грошей.

Явною стала абсолютна брехливість заяв самого Зеленського. Тепер навіть альтернативно обдарованим ясно, що його слова – це просто білий шум: і засудження кумів-сватів у владі, і про «як тільки порушу закон подам у відставку». Янукович ішов до такого знецінення своїх слів роками, а Зеленському вдалося за день!

Адже, уявіть, ще в інаугураційній промові (!) Зеленський розповідав, що він підтримує виборчу систему відкритих списків, аж тут з рукава – хоба, з’являється суперкорупційна система закритих списків, за якою планувалося напхати парламент охоронцями й масажистами, ще й поширена на весь парламент!

Це означає, що за ці дні він ослаб, і нічого не отримав. Ще й рахунок розгромний: 92: 325.

Тому слава Україні і слава тим справді, може, народним депутатам, хто не всрався перед нахабством узурпації.

Джерело: zik.ua

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