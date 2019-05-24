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    АП оприлюднить стенограму зустрічі голів фракцій Ради із Зеленським

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    Зустріч Зеленського з головами фракцій - АП оприлюднить стенограму зустрічі голів фракцій Ради із Зеленським
    Зустріч Зеленського з головами фракцій
    Фото: president.gov.ua

    У Зеленського пообіцяли також опублікувати відео зустрічі

    Адміністрація президента України Володимира Зеленського має намір оприлюднити стенограму зустрічі голів фракцій Верховної ради із Зеленським, яка відбулася 21 травня.

    Про це повідомив голова АП Андрій Богдан у ефірі програми «Право на владу« на каналі «1+1».

    У Адміністрації Зеленського пообіцяли також опублікувати відео зазначеної зустрічі.

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    «Ми не тільки оприлюднимо стенограму. Ми й відео опублікуємо, де буде видно висловлювання всіх голів фракцій, які підтримували, а потім за ніч поміняли думку», - заявив Богдан.

    Голова АП додав, що у президента хотіли лише вилучити з чинного закону про вибори норми щодо мажоритарної системи.

    «Ми взагалі не чіплялись списків. Ми хотіли тільки з діючого закону вилучити норми, які регулюють мажоритарну. Все», - заявив він.

    Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

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