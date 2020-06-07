У двох областях України скасували послаблення карантину
В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що через зростання захворюваності на коронавірус у Волинській та Донецькій областях скасували послаблення карантину.
Про це у суботу ввечері повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За словами Ляшка, у зв’язку зі зростанням кількості захворювань на Covid-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше запроваджені заходи з послаблення карантину. Зокрема, закрито дитячі садочки, готелі, заборонено проведення спортивних та релігійних заходів. У Донецькій області призупинено міжміське автобусне сполучення.
«Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади», — сказав Ляшко.
Нагадаємо, що у Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях не було жодних послаблень карантинних заходів.
Раніше в уряді нагадали, коли можна послаблювати карантин. Список критеріїв
Нагадаємо, в Україні з 5 червня послаблюються карантинні обмеження. Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.
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Також влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19.
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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж 6 червня (553).
Нагадаємо, в Україні з 5 червня послаблюються карантинні обмеження. Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.
У Житомирській області через зростання рівня захворюваності на Covid-19 посилили протиепідемічні заходи.
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Також влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19.
На Львівщині карантин продовжили до 12 червня.