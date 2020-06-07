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    У двох областях України скасували послаблення карантину

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    Волинська та Донецька області скасували раніше запроваджені заходи з послаблення карантину - У двох областях України скасували послаблення карантину
    Волинська та Донецька області скасували раніше запроваджені заходи з послаблення карантину

    В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що через зростання захворюваності на коронавірус у Волинській та Донецькій областях скасували послаблення карантину.

    Про це у суботу ввечері повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    За словами Ляшка, у зв’язку зі зростанням кількості захворювань на Covid-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше запроваджені заходи з послаблення карантину. Зокрема, закрито дитячі садочки, готелі, заборонено проведення спортивних та релігійних заходів. У Донецькій області призупинено міжміське автобусне сполучення.

    «Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади», — сказав Ляшко.

    Нагадаємо, що у Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях не було жодних послаблень карантинних заходів.

    Раніше в уряді нагадали, коли можна послаблювати карантин. Список критеріїв

    Нагадаємо, в Україні з 5 червня послаблюються карантинні обмеження. Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.

    У Житомирській області через зростання рівня захворюваності на Covid-19 посилили протиепідемічні заходи.

    Також влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19.

    На Львівщині карантин продовжили до 12 червня.

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж  6 червня (553).

    Нагадаємо, в Україні з 5 червня послаблюються карантинні обмеження. Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.

    У Житомирській області через зростання рівня захворюваності на Covid-19 посилили протиепідемічні заходи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Також влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19.

    На Львівщині карантин продовжили до 12 червня.

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    здоров'я Міністерство охорони здоров'я місцева влада Донеччина Волинська область карантин коронавірус Віктор Ляшко
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