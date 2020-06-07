Бразилія перестала публікувати нові дані про хворих на коронавірус



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У Бразилії, яка перебуває на другому після США місці за кількістю хворих, виявлено понад 645 тис. випадків зараження коронавірусом

Президент Бразилії заявив, що нинішні дані щодо коронавірусу «не відображають ситуацію в країні»

Міністерство охорони здоров’я Бразилії перестало оновлювати інформацію про загальну кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції Covid-19 в країні.

Як повідомляє Reuters, рішення уряду про часткове приховування офіційних даних щодо масштабів епідемії коронавірусу в країні підтримав глава держави Жаїр Болсонару.

Президент Бразилії повідомив, що міністерство оптимізує збір статистики щодо Covid-19, щоб краще виявляти осередки захворювання і визначати подальшу стратегію боротьби з епідемією.

Він написав у Twitter, що нинішні дані «не відображають ситуацію в країні». Щоб уникнути спотворення статистики, часткова інформація про хворих буде публікуватися о 22:00 за місцевим часом, а не в період з 17:00 до 19:00, як раніше.

Американський університет Джона Хопкінса, який займається збором офіційної статистики з усього світу, видалив статистику по Бразилії після припинення публікування відомостей МОЗ країни. Однак пізніше інформація повернулася на сайт.

За його даними, у Бразилії, яка перебуває на другому після США місці за кількістю хворих, виявлено понад 645 тис. випадків зараження коронавірусом. Із них 35 026 — смертельні.

Як відомо, у світі зафіксували вже понад 400 тисяч смертей від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу.

Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж 5 червня (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777