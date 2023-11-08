Верховна Рада повернула історію України до обов'язкових предметів мультитесту

Історія була обов’язковим предметом у 2022 році, а у 2023-му її зробили предметом на вибір

Парламент також підтримав законопроєкт 9046, який поверне у школи державну підсумкову атестацію, включно з атестацією з історії України

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10092, який повертає історію України до числа обов’язкових предметів мультипредметного тесту для випускників шкіл. Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, назвавши це «ще однією маленькою перемогою».

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«Історія була обов’язковим предметом у 2022 році, у 2023-му її зробили предметом на вибір, у 2024-му вона знову стане обов’язковою складовою мультитесту поруч з українською мовою і математикою. Четвертий предмет обиратимуть самі випускники. Це важливе рішення, бо історія України сьогодні – це більше, ніж просто шкільний предмет. Це важлива складова формування ідентичності юних громадян України», – наголосив В’ятрович.

Крім того, за словами В’ятровича, парламент підтримав законопроєкт 9046, який поверне у школи державну підсумкову атестацію, включно з атестацією з історії України.

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Нагадаємо, у 2024 році Національний мультипредметний тест розпочнеться у травні і складатиметься із чотирьох предметів.

Раніше ми повідомляли, що через два роки українські випускники можуть складати Національний мультипредметний тест на п'ять предметів. Таку новацію хочуть втілити у життя вже у 2025 році.

До слова, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. Окрім цього, у 2024 році не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання.