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Україна повернула додому чотирьох украдених Росією дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна повернула додому чотирьох украдених Росією дітей
Один із хлопчиків, які повернулися, опинився у Брянській області Росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

До процесу повернення долучалися громадські організації та міжнародні партнери

Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей – 17-річну дівчину та трьох хлопчиків 6, 3 і 9 років. До процесу повернення долучалися громадські організації та міжнародні партнери. Про це повідомили очільник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Один із хлопчиків жив у Херсонській області, його примусово вивезли до тимчасово окупованого Криму. Мати хлопчика була військовою і від початку війни пішла захищати Україну. Згодом вона потрапила в полон. Дитина залишалася з дідусем і бабусею, поки її не вивезли. Матір хлопчика обміняли, тепер вона знову зустрілася із сином.

Ще один хлопчик опинився у Брянській області Росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся.

До початку війни ще один хлопчик, маючи вроджені проблеми зі здоров’ям, перебував у закладі у Херсонській області, де його готували до операції в «Охматдиті». Через вторгнення РФ батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму.

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«У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини Росії», – додав Єрмак.

«Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів», – поінформував Лубінець.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. У російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки» – куди росіяни депортують українських дітей (мапа).

Раніше повідомлялося, що Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.

До слова, глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою – Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео).

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Диктаторі підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Як відомо, окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців. Окупанти продовжують займатися військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії – росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ.

Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.

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Теги: історія полон Андрій Єрмак дитина

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