Формула «зернового коридору»

Туреччина раніше вже заявляла про готовність захищати коридор самостійно

Другу ніч поспіль московити обстрілюють Одесу усім, чим можуть. Наше ППО демонструє вершини ефективності. Але кремлівські терористи невгамовні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З руйнуванням мосту ці атаки не мають нічого спільного – їх явно готували заздалегідь.

Бо заздалегідь було відомо дату, до якої Україна, Туреччина і ООН домовилися з росією тримати «зерновий коридор».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Домовлений строк сплив – і москва підвищує ставки. Її гра – традиційно людиноненависницька:

зруйнувати можливості експорту з українських портів; спровокувати загрозу голоду, зокрема, в Африці (про використання рф «голоду як зброї» вчора заявляли і європейські посадовці); вкрасти збіжжя українського врожаю на тимчасово окупованих територіях; змусити світ до поступок – скасування низки санкцій, зокрема, видання дозволу на торгівлю добривами і краденими продуктами; заміщення позицій України як експортера.

Для України цей план небезпечний. З 1 серпня 2022 року (з початку роботи «зернового коридору») до 11 червня 2023 року Україна експортувала цим шляхом 31,6 млн т продукції АПК. Загалом експорт агропродукції складає близько 60% валютних надходжень в Україну (після практичного знищення інших статей експорту).

Однак, як завжди з московськими планами, «гладко пісано в бумагє, да забилі про оврагі». Насамперед – українську ППО, а також позицію партнерів.

Суттєвої шкоди портовій інфраструктурі вдається запобігати. Маршрути попід берегом, у територіальних водах країн НАТО – визначені і випробувані. Туреччина раніше вже заявляла про готовність захищати коридор самостійно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тож питання в тому, що зможе виторгувати москва на переговорах.

Зараз у торгівлі с/г продукцією сезонна пауза – між постачанням озимих і ярових культур. Вона триватиме кілька тижнів – за які, власне, і має бути знайдено нову формулу для коридору.

Ракетний розбій московитів мають стримати акції у відповідь – як-от підрив складів у Криму. Також владі варто суттєво покращити свій імідж у світі, який розхитують викриття корупційних оборудок. Чим прозорішою і передбачуванішою для слюзників буде Україна – тим швидше і певніше московію змусять до продовження чинності зернового коридору.