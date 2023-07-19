Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

Формула «зернового коридору»

glavcom.ua
Загалом експорт агропродукції складає близько 60% валютних надходжень в Україну
фото з відкритих джерел

Туреччина раніше вже заявляла про готовність захищати коридор самостійно

Другу ніч поспіль московити обстрілюють Одесу усім, чим можуть. Наше ППО демонструє вершини ефективності. Але кремлівські терористи невгамовні.

З руйнуванням мосту ці атаки не мають нічого спільного – їх явно готували заздалегідь.

Бо заздалегідь було відомо дату, до якої Україна, Туреччина і ООН домовилися з росією тримати «зерновий коридор».

Домовлений строк сплив – і москва підвищує ставки. Її гра – традиційно людиноненависницька:

  1. зруйнувати можливості експорту з українських портів;
  2. спровокувати загрозу голоду, зокрема, в Африці (про використання рф «голоду як зброї» вчора заявляли і європейські посадовці);
  3. вкрасти збіжжя українського врожаю на тимчасово окупованих територіях;
  4. змусити світ до поступок – скасування низки санкцій, зокрема, видання дозволу на торгівлю добривами і краденими продуктами;
  5. заміщення позицій України як експортера.

Для України цей план небезпечний. З 1 серпня 2022 року (з початку роботи «зернового коридору») до 11 червня 2023 року Україна експортувала цим шляхом 31,6 млн т продукції АПК. Загалом експорт агропродукції складає близько 60% валютних надходжень в Україну (після практичного знищення інших статей експорту).

Однак, як завжди з московськими планами, «гладко пісано в бумагє, да забилі про оврагі». Насамперед – українську ППО, а також позицію партнерів.

Суттєвої шкоди портовій інфраструктурі вдається запобігати. Маршрути попід берегом, у територіальних водах країн НАТО – визначені і випробувані. Туреччина раніше вже заявляла про готовність захищати коридор самостійно.

Тож питання в тому, що зможе виторгувати москва на переговорах.

Зараз у торгівлі с/г продукцією сезонна пауза – між постачанням озимих і ярових культур. Вона триватиме кілька тижнів – за які, власне, і має бути знайдено нову формулу для коридору.

Ракетний розбій московитів мають стримати акції у відповідь – як-от підрив складів у Криму. Також владі варто суттєво покращити свій імідж у світі, який розхитують викриття корупційних оборудок. Чим прозорішою і передбачуванішою для слюзників буде Україна – тим швидше і певніше московію змусять до продовження чинності зернового коридору.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина росія експорт зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина була і є давнім конкурентом Росії
Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердонана
9 липня, 14:16
Гукстра: «Ці санкції ускладнять Росії завдання з підтримки своєї військової промисловості»
ЄС введе санкції проти виробників зброї, яку використовує РФ – МЗС Нідерландів
21 червня, 22:01
Ядерний шантаж може коштувати Путіну життя
Ядерні погрози Кремля: Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна
22 червня, 15:34
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та російський диктатор Володимир Путін
«Ваша справа». Токаєв відмовив Путіну в підтримці
24 червня, 13:23
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
29 червня, 15:32
Міноборони РФ боїться, що Z-блогери можуть розповісти Путіну про провали окупантів
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
3 липня, 06:39
Внаслідок російського удару поранення отримала 82-річна дружина загиблого чоловіка
Росія обстріляла Херсон: вбито 81-річного чоловіка
12 липня, 16:54
Зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk були виведені з експлуатації у червні
США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News
14 липня, 19:53
Петро Порошенко
Порошенко розгромив результати саміту НАТО у Вільнюсі (відео)
13 липня, 14:34

Ростислав Павленко

Формула «зернового коридору»
Формула «зернового коридору»
Перебити краплені карти Путіна
Перебити краплені карти Путіна
Чому Угорщина та Туреччина у НАТО, а ми ні? Варто розібратися
Чому Угорщина та Туреччина у НАТО, а ми ні? Варто розібратися
Як Україні потрапити у Європу та НАТО? Прості відповіді
Як Україні потрапити у Європу та НАТО? Прості відповіді
НАТО адекватно оцінює ситуацію у світі. І ось чому
НАТО адекватно оцінює ситуацію у світі. І ось чому
Україна має змінитися, якщо хочемо вижити. Як саме
Україна має змінитися, якщо хочемо вижити. Як саме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
47K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
42K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
36K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
15K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту