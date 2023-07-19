Формула «зернового коридору»
Туреччина раніше вже заявляла про готовність захищати коридор самостійно
Другу ніч поспіль московити обстрілюють Одесу усім, чим можуть. Наше ППО демонструє вершини ефективності. Але кремлівські терористи невгамовні.
З руйнуванням мосту ці атаки не мають нічого спільного – їх явно готували заздалегідь.
Бо заздалегідь було відомо дату, до якої Україна, Туреччина і ООН домовилися з росією тримати «зерновий коридор».
Домовлений строк сплив – і москва підвищує ставки. Її гра – традиційно людиноненависницька:
- зруйнувати можливості експорту з українських портів;
- спровокувати загрозу голоду, зокрема, в Африці (про використання рф «голоду як зброї» вчора заявляли і європейські посадовці);
- вкрасти збіжжя українського врожаю на тимчасово окупованих територіях;
- змусити світ до поступок – скасування низки санкцій, зокрема, видання дозволу на торгівлю добривами і краденими продуктами;
- заміщення позицій України як експортера.
Для України цей план небезпечний. З 1 серпня 2022 року (з початку роботи «зернового коридору») до 11 червня 2023 року Україна експортувала цим шляхом 31,6 млн т продукції АПК. Загалом експорт агропродукції складає близько 60% валютних надходжень в Україну (після практичного знищення інших статей експорту).
Однак, як завжди з московськими планами, «гладко пісано в бумагє, да забилі про оврагі». Насамперед – українську ППО, а також позицію партнерів.
Суттєвої шкоди портовій інфраструктурі вдається запобігати. Маршрути попід берегом, у територіальних водах країн НАТО – визначені і випробувані. Туреччина раніше вже заявляла про готовність захищати коридор самостійно.
Тож питання в тому, що зможе виторгувати москва на переговорах.
Зараз у торгівлі с/г продукцією сезонна пауза – між постачанням озимих і ярових культур. Вона триватиме кілька тижнів – за які, власне, і має бути знайдено нову формулу для коридору.
Ракетний розбій московитів мають стримати акції у відповідь – як-от підрив складів у Криму. Також владі варто суттєво покращити свій імідж у світі, який розхитують викриття корупційних оборудок. Чим прозорішою і передбачуванішою для слюзників буде Україна – тим швидше і певніше московію змусять до продовження чинності зернового коридору.
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