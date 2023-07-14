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США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News
Зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk були виведені з експлуатації у червні
фото ілюстративне

Тайвань замінить списану зброю на ракету Sky Bow III місцевої розробки

Сполучені Штати Америки викуплять списані ракетні комплекси Hawk, які вони раніше продали Тайваню, і нададуть їх Україні в межах пакету військової допомоги. Про це повідомляє Taiwan News.

Зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk були виведені з експлуатації у червні. Їх Штати передадуть українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та маловисотними повітряними цілями.

Згідно з регламентом, надлишки продукції військового призначення не можуть бути реалізовані, крім як в особливих випадках, які затверджує міністерство.

За даними Військово-повітряних сил Тайваню, ракети Hawk використовували в 41 бойовому навчанню з 1965 по 2017 роки. Вони успішно вражали цілі – більш ніж у 90% випадків. Зброя американського виробництва призначена для знищення літаків противника та перехоплення ракет і використовується багатьма іншими державами, зокрема Сінгапуром та Японією.

Тайвань замінить списану зброю на ракету Sky Bow III (ТК-3) місцевої розробки.

Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Теги: США війна Україна Тайвань

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