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ЄС введе санкції проти виробників зброї, яку використовує РФ – МЗС Нідерландів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС введе санкції проти виробників зброї, яку використовує РФ – МЗС Нідерландів
Гукстра: «Ці санкції ускладнять Росії завдання з підтримки своєї військової промисловості»
фото з відкритих джерел

Санкції спрямовані на виробників зброї, відповідальних за викрадення українських дітей та кіберпостачальників російським спецслужбам

Європейський союз у межах чергового пакета введе санкції проти виробників зброї, яку РФ використовує для війни проти України. Про це заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.

«Радий, що ЄС досяг політичної згоди щодо нового пакета санкцій проти Росії, включно із заходами, спрямованими на посилення підходу Євросоюзу до обходу санкцій», – йдеться у заяві.

За словами дипломата, пакет поширюється на виробників зброї, відповідальних за викрадення українських дітей, кіберпостачальників російським спецслужбам.

«Ці санкції ускладнять Росії завдання з підтримки своєї військової промисловості», – додав Гукстра.

Нагадаємо, сьогодні,  21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС охоплюватиме також заборону на перетин кордону російськими автопричепами. 

Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

До відома, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року.

Теги: росія санкції Європейський союз

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