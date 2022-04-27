Лукашенко розповів байку, як литовці і поляки просять у нього солі (відео)

Олександр Лукашенко перед Великоднем побачив на кордонах Білорусі латвійців, литовців і поляків, які просять солі і гречки

Невизнаний світом «президент» Білорусі готовий відкрити кордони для сусідів, які нібито просять їсти

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, перебуваючи на Великдень у одному із храмів, розповів байку про нещасних жителів сусідніх з Білоруссю країн ЄС, яким нібито нічого їсти.

«Вони ж такі були веселі, щасливі, жили у заможному світі. І де вони тепер?» – заявив Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, латвійці, литовці і поляки стоять на кордоні і просять пропустити їх на територію Білорусі, аби купити гречаної крупи та солі.

Лукашенко пообіцяв пустити їх, аби вони могли придбати собі їжі, і взагалі запропонував сусіднім країнам жити дружно та берегти мир.

Нагадаємо, що сама Білорусь вже почала відчувати дію санкцій і засекретила показники інфляції. Зокрема, держава запровадила держрегулювання цін на шкарпетки, мило та туалетний папір.

Тож, зважаючи на це, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей надіслав непублічного листа дипломатам Євросоюзу. Він запропонував країнам ЄС уникнути санкційної політики та відновити діалог. У листі йшлося, що санкції «надто негативно позначаються на простих білорусах».

Пізніше, в ефірі телеканалу «Білорусь-1» прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз підтвердив цю інформацію.

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