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Глобальний саміт миру: стали відомі місце і дата проведення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глобальний саміт миру: стали відомі місце і дата проведення
Боднар заявив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу
фото з відкритих джерел

Саміт відбудеться у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку

Глобальний саміт миру відбудеться в Нью-Йорку в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого. Про це повідомив посол в Анкарі Василь Бондар, передає турецька агенція Anadolu.

Відбудеться саміт у штаб-квартирі ООН.

Боднар заявив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу. Він нагадав: президент Володимир Зеленський на саміті «Великої двадцятки» (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.

Нагадаємо, Україна раніше пропонувала до кінця лютого 2023 року провести анонсований саміт щодо запропонованої Києвом «формули миру», в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. В ООН на цю ідею відреагували дуже обережно.

До слова, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

Теги: росія окупанти війна Україна

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