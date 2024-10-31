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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Все, що кажуть Трамп і Гарріс, обнулиться 6 листопада

glavcom.ua
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Дональд Трамп та Камала Гарріс
колаж: glavcom.ua

Про ядерні випробування Росії. І при чому тут Джон Кеннеді?

В далекому 1960 році Микита Хрущов розпалював ядерну істерію в світі. Значно пізніше світ узнав, що КДБ мало прямі контакти з Бобом Кеннеді і ядерна риторика грала на руку Джону Кеннеді. Як тепер вважається, не в останню чергу він переміг саме завдяки цій істерії.

Що було далі? Хрущов доволі відкрито говорив, що допоміг Кеннеді перемогти і вважав, що той йому зобовʼязаний.

А потім, значно потім, була Карибська криза. Якщо хтось мені не вірить – почитайте книгу Сергія Плохія «Ядерне безумство».

А тепер про сьогоднішній день.

По-перше, Трамп не являється кандидатом Путіна і ніколи ним не буде.

По-друге, Путіну потрібна хаотизація американської політики і розкол американського суспільства, а не перемога когось із кандидатів.

По-третє, все, що каже Трамп зараз і багато з того, що зараз каже Гарріс, 6.11.2024 обнулиться.

6 листопада життя почнеться з майже чистої сторінки. Єдине, що буде вічним, так це чергові заяви Путіна про те, що «нас обманули». Це він говоритиме до смерті.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп криза вибори у США Камала Гарріс перемога

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