Росія перегрупувала флот у Чорному морі: подробиці

У Чорному морі перебувають чотири надводні ракетні кораблі та один підводний човен РФ

Загроза ракетних ударів залишається дуже високою

Чорноморський флот Російської Федерації перегрупувався. Тепер там перебувають чотири надводні ракетні кораблі та один підводний човен, а також три великі десантні кораблі. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Загалом на борту цих кораблів 36 крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Тобто загроза завдання ракетних ударів залишається дуже-дуже високою. Не нехтуєте сигналами повітряної тривоги», – закликав Братчук.

Братчук зазначив, що на Одещині постійно триває контрдиверсійна операція. І знову є позитивні результати. Ніч на 13 червня в Одесі та області минула без обстрілів, але зі сигналами повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що Росія має напоготові у морі 40 крилатих ракет, а також у готовності один великий десантний корабель.

Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.