Уряд вніс зміни в роботу «Пунктів незламності»

glavcom.ua
Уряд вніс зміни в роботу «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила про розгортання опорних пунктів з урахуванням чисельності населення
фото: Юлія Свириденко

Відтепер деякі «Пункти незламності» будуть забезпечені водою, звʼязком та спальними місцями

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку організації та функціонування пунктів незламності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами урядовиці, відтепер опорні пункти незламності зможуть працювати довше – понад 48 годин безперервно. Вони матимуть необхідний запас води й електроенергії, стабільний зв’язок, за потреби – облаштовані спальні місця.

Розгортатимуть опорні пункти з урахуванням чисельності населення. За потреби кількість спальних місць може бути збільшена.

Згідно з даними глави уряду, по всій країні на сьогодні в постійному режимі працюють 10 676 пунктів незламності. Від початку січня ними вже скористалися 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі пунктів незламності готові до відкриття в разі потреби.

«Посилюємо мережу пунктів незламності та врегульовуємо їхню роботу в умовах послаблення комендантської години. У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися – навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», – наголосила прем'єрка.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

