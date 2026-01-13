Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
Держава продала депутату ОПЗЖ Льовочкіну 460 гектарів у Карпатах по 2 тисячі грн за сотку
колаж: glavcom.ua/фото: unian.ua

8 січня стало відомо про продаж понад 460 гектарів землі на полонині Боржава

Ексголова АРМА Олена Дума під час пресконференції та у своєму Telegram-каналі різко розкритикувала поточне керівництво Агентства, яке з грудня 2025 року координується прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

Вона звинуватила уряд у відсутності реакції на скандальні продажі, що, за її словами, призводять до втрат мільярдів гривень для Збройних сил України.

Йдеться про те, що 8 січня стало відомо про продаж понад 460 гектарів землі на полонині Боржава в Карпатах за 89,5 мільйона гривень. Покупцями стали Андрій Вінграновський (чоловік сестри проросійського нардепа забороненої ОПЗЖ Сергія Льовочкіна) та Ігор Власюк, пов’язаний з оточенням президента-втікача Януковича.

За словами Думи, у 2024–2025 роках АРМА оцінило ці ділянки з інфраструктурою для гірськолижного курорту більш як у мільярд гривень. Земля була поділена на три лоти (26,7 га, 199,1 га та 234,8 га), але продана за мінімальними цінами – близько 2 тисяч гривень за сотку.

«Це не та АРМА, яку я будувала два роки. Це ганьба», – написала Дума в Telegram, звертаючись безпосередньо до Свириденко.

Дума також вимагає перевірки від Юлії Свириденко та звернень до правоохоронних органів, звинувачуючи владу у створенні умов для реваншу проросійських сил.

«Відсутність реакції прем’єра – це персональна відповідальність за корупцію», – наголосила Дума.

Читайте також:

Теги: Олена Дума АРМА Юлія Свириденко корупція в Україні Сергій Льовочкін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
Тетяна Бережна взяла донечку на засідання уряду
Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури
31 грудня, 2025, 16:30
Кісєль відмовився коментувати рішення суду
Підозрюється в отриманні хабаря: нардепу Кісєлю обрано запобіжний захід
30 грудня, 2025, 19:24
Із вересня наступного року школярі отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
30 грудня, 2025, 08:10
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
29 грудня, 2025, 19:58
Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки
Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки
26 грудня, 2025, 12:19
Обладнання, яке наразі простоює на балансі держпідприємств, може бути використане для відновлення енергосистеми після обстрілів
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
23 грудня, 2025, 17:11
Уряд розглядав план скоротити час відключень світла в побутових споживачів
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
21 грудня, 2025, 19:46
Відбулося засідання уряду
Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю
17 грудня, 2025, 19:53

Економіка

Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
Бізнес попереджає про ризики через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
Бізнес попереджає про ризики через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: «Метінвест» розкрив найефективніші HR-рішення
Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: «Метінвест» розкрив найефективніші HR-рішення

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua