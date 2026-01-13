Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ

Держава продала депутату ОПЗЖ Льовочкіну 460 гектарів у Карпатах по 2 тисячі грн за сотку

8 січня стало відомо про продаж понад 460 гектарів землі на полонині Боржава

Ексголова АРМА Олена Дума під час пресконференції та у своєму Telegram-каналі різко розкритикувала поточне керівництво Агентства, яке з грудня 2025 року координується прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

Вона звинуватила уряд у відсутності реакції на скандальні продажі, що, за її словами, призводять до втрат мільярдів гривень для Збройних сил України.

Йдеться про те, що 8 січня стало відомо про продаж понад 460 гектарів землі на полонині Боржава в Карпатах за 89,5 мільйона гривень. Покупцями стали Андрій Вінграновський (чоловік сестри проросійського нардепа забороненої ОПЗЖ Сергія Льовочкіна) та Ігор Власюк, пов’язаний з оточенням президента-втікача Януковича.

За словами Думи, у 2024–2025 роках АРМА оцінило ці ділянки з інфраструктурою для гірськолижного курорту більш як у мільярд гривень. Земля була поділена на три лоти (26,7 га, 199,1 га та 234,8 га), але продана за мінімальними цінами – близько 2 тисяч гривень за сотку.

«Це не та АРМА, яку я будувала два роки. Це ганьба», – написала Дума в Telegram, звертаючись безпосередньо до Свириденко.

Дума також вимагає перевірки від Юлії Свириденко та звернень до правоохоронних органів, звинувачуючи владу у створенні умов для реваншу проросійських сил.

«Відсутність реакції прем’єра – це персональна відповідальність за корупцію», – наголосила Дума.