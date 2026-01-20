Скандал в Ірпені: соцслужби пояснили, чому насправді вилучили чотирьох дітей у родини

У Службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міськради офіційно заявили, що вилучення стало крайнім заходом після року марних спроб допомогти родині

Історія родини Дуліч з Ірпеня, у якої вилучили чотирьох дітей віком від дев'яти до 17 років, викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Поки мережею ширилися чутки про вилучення через наслідки обстрілів, офіційні органи та сама родина озвучили свої позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Служби у справах дітей та розслідування ТСН.

Спочатку у соцмережі з'явилася інформація, що соцслужби відібрали дітей у родини начебто після того, як в будинок родини Дуліч влучив російський «Шахед», почалась пожежа і будівля стала непридатною для проживання дітей, після чого сім`я переїхала у інший свій будинок, який потребує капітального ремонту та поки теж є непридатним для проживання дітей. Деякі з волонтерів зараз намагаються допомогти цій родині зробити ремонт у другому будинку, щоб умови у ньому були задовільні для проживання дітей.

Позиція Служби у справах дітей Ірпінської міськради

У Службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міськради офіційно заявили, що вилучення стало крайнім заходом після року марних спроб допомогти родині.

«Служба у справах дітей не «забирає» дітей і не полює на сімʼї. Такі твердження є або свідомою дезінформацією, або наслідком небажання брати відповідальність за власні дії», – наголосили у службі. Там пояснили, що підставою для втручання у родину є не «чутки», не «скарги з повітря» і не «чиєсь особисте бачення», а конкретні обставини, які створюють загрозу життю, здоровʼю або розвитку дитини.

У Службі пояснили, що у випадках складних життєвих обставин держава спочатку допомагає, а не карає. Сімʼї беруться на облік з єдиною метою – надання підтримки; залучаються соціальні, психологічні та гуманітарні ресурси.

«Водночас держава не зобовʼязана безкінечно вмовляти дорослих виконувати свої обовʼязки. Вилучення дитини – це не покарання батьків. Це захист дитини. І це рішення приймається лише тоді, коли подальше перебування дитини в сімʼї становить реальну загрозу», – пояснили у соцслужбі. Там пояснили, що після вилучення дітей робота з батьками триває, повернення дитини в біологічну сімʼю можливе лише після реального, а не декларативного усунення причин, що призвели до втручання.

Служба у справах дітей закликала мешканців громади припинити поширення міфів, емоційних маніпуляцій та перекладання провини на служби.

Позиція Державної служби України у справах дітей

У профільному відомстві наголосили, що рішення про невідкладне вилучення 27 жовтня 2025 року було прийняте через пряму загрозу життю та здоров’ю. Цьому передував понад рік системної роботи, яка не дала результатів.

У відомстві нагадали, що вилученню дітей передував понад рік системної роботи, яка не дала результатів:

взимку, коли температура в будинку становила +4°C, матір з дітьми розмістили у Центрі колективного проживання;

благодійна організація СОС Дитячі Містечка Україна понад пів року надавала психо-соціальну та матеріальну допомогу;

Благодійний фонд «Рокада» замінив у будинку вікна на металопластикові;

для матері проводились психологічні консультації – родину взяли під соціальний супровід.

Також у відомстві наголосили, що родина не є внутрішньо переміщеними особами, як поширюється в окремих джерелах. Сім'я є місцевими мешканцями Ірпеня. Будинок згорів через проблеми з електропроводкою у 2021 році – це не пов'язано з окупацією міста чи бойовими діями.

«Попри всі вжиті заходи, ситуація не змінилася. Під час останньої перевірки зафіксовано антисанітарні умови, наявність гризунів, відсутність опалення, каналізації та місця для приготування їжі. На батьків складено 23 адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов'язків. Батьки припинили співпрацю із соціальними службами», – наголошують у Державній службі України у справах дітей.

Повідомляється, що зараз діти перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації населення, де їм надається необхідна медична допомога та забезпечено належний догляд.

«Служба зацікавлена у зростанні дітей у родинному середовищі і докладає для цього всіх зусиль. Однак ми не можемо ігнорувати фізичну безпеку дітей. Наразі тривають заходи щодо забезпечення найкращих інтересів дітей та їх подальшого влаштування відповідно до чинного законодавства», – резюмували у відомстві.

Макеєва: «Родина понад рік перебуває на обліку»

В коментарі для ТСН.ua очільниця міста Анжела Макеєва спростувала факт пожежі в будинку саме внаслідок влучання дрона.

«Будинки, і першій, і другий, були в такому стані ще до повномасштабного вторгнення. Ця родина понад рік перебуває на обліку, були звернення від сусідів та поліції про недбале ставлення до дітей. Було рішення наших служб про тимчасове вилучення дітей для того, щоб батьки покращили умови. Вони, умови, під час мінусових температур, неможливі. Але водночас інформація про те, що будинок був пошкоджений «Шахедом» – це не відповідає дійсності. Люди довели свій будинок до неналежного стану ще до повномасштабного вторгнення, пожежа була ще до повномасштабного вторгнення», – повідомила очільниця міста Анжела Макеєва.

Своєю чергою, керівниця Служби у справах дітей та сім`ї міської ради Анжела Шелевей в коментарі для ТСН.ua уточнила, що дітей через неналежні та небезпечні умови проживання було відібрано наприкінці минулого року і зараз тривають судові розгляди – суд вирішить подальшу їхню долю.

«Від 2024 року ця родина потрапила у поле зору соцслужб як сім`я зі складними життєвими обставинами. На момент, коли наприкінці минулого року забирали дітей, в їхньому будинку було 4 градуси тепла», – каже вона.

За даними міської ради, батько дітей працює в місцевому ЖЕКу, мати теж працює, але документальних доказів цьому не надала.

Крім того, за даними міської ради мати та батько дітей останнім часом неодноразово притягались до адміністративної відповідальності за статтею «Невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей». «17 протоколів на Катерину та вісім на Олександра Дуліча», – уточнюють в міській раді.

Як пояснює ситуацію мати дітей

Мати дітей Катерина Дуліч в коментарі розповіла журналістам, що серйозно налаштована на те, щоб родина возз’єдналась. Одним із варіантів вирішення ситуації вона бачить оренду житла.

«Поки ремонтується будинок, ми налаштовані орендувати житло. Тоді, якщо умови будуть належними, нам віддадуть дітей. Так мені сказали у соцслужбі і додали, що будуть сприяти поверненню. Є люди, які нам шукають житло. Є впевненість на 90%, що знайдуть», – розповіла Катерина.

Про інший будинок, який, за чутками, постраждав від влучання «Шахеда», багатодітна мати розповіла, що був приліт ракети до сусідів у город. «Уламки потрапили нам у вікно, почало горіти, але в будинку нікого не було, ніхто не міг приборкати. Крім того, пожежа в будинку була ще до того», – пояснила вона.

Жінка додала, що діти дуже хочуть повернутись. «Зараз вони в дитячому будинку, там гарні умови. За допомогою волонтерів плануємо зробити ремонт в будинку, щоб мешкати там з дітьми. Чоловік працює в ЖЕКу, я прибиральницею в маркеті. Дуже чекаю на повернення дітей. Як тільки про них думаю, як тільки дивлюсь на фотографії, то одразу хочеться плакати…», – каже жінка.

Нагадаємо, в Ірпені у родини вилучили чотирьох дітей через «соціальну бідність». Про це повідомила засновниця та директорка благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук,. «В Україні дітей почали вилучати з родин за бідність. Не за насильство, не за кримінал, а за те, що у батьків немає грошей на ремонт після окупації», – йдеться в повідомленні волонтерки.

За словами Татарчук, замість підтримки у відновленні понівеченої домівки, Служба у справах дітей м. Ірпінь ухвалила рішення про вилучення чотирьох дітей. Офіційна причина – «соціальна бідність».