Уряд змінив правила придбання та застосування газових балончиків

Газові балончики можуть придбаватися, носитися, перевозитися та зберігатися громадянами, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозволів

Кабмін вніс зміни до постанови «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду.

До спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії належать:

упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії;

газові пістолети і револьвери калібру 6, 8 і 9 міліметрів та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

З якого віку можна носити газовий балончик?

Придбання спецзасобів самооборони юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та громадянами здійснюється в магазинах, у яких проводиться продаж таких засобів.

Газові балончики можуть придбаватися, носитися, перевозитися та зберігатися громадянами, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозволів. Жодних довідок, медичних висновків або реєстрації для балончика положення не вимагає.

Користування газовими пістолетами і револьверами

Водночас зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів забороняється. Придатність газових пістолетів і револьверів для подальшого користування встановлюється в під час їх перереєстрації (продовження строку дії відповідного дозволу), переоформлення або отримання направлення на комісійний продаж.

Непридатні для подальшого користування спеціальні засоби самооборони підлягають знищенню. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці мають право на придбання газових пістолетів (револьверів) та патронів до них на підставі дозволу на придбання, виданого уповноваженим підрозділом органу Національної поліції.

Придбання громадянами, які досягли 18-річного віку, газових пістолетів (револьверів) здійснюється на підставі дозволу на придбання, виданого уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, за умови наявності висновку (довідки) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про відсутність медичних протипоказань та довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

Після придбання газових пістолетів (револьверів) громадяни звертаються до уповноважених підрозділів органів Національної поліції для отримання дозволу на зберігання та носіння. Придбання, зберігання, носіння, перевезення патронів до газових пістолетів (револьверів) здійснюється без отримання дозволу, за умови наявності дозволу на зберігання та носіння газових пістолетів (револьверів).

Дозвіл на придбання видається строком до трьох місяців, на зберігання та носіння видається строком на три роки. Такий дозвіл видається працівникам юридичної особи, фізичної особи – підприємця на кожний газовий пістолет (револьвер) окремо.

Дозвіл на придбання, зберігання та носіння не видається, а також анулюється (припиняється) у разі:

наявності в особи медичних протипоказань до виконання відповідних функціональних обов’язків та володіння об’єктом дозвільної системи;

притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 (за вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також наявності відповідно до закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» термінового заборонного припису стосовно кривдника або обмежувального припису стосовно кривдника;

притягнення протягом року до адміністративної відповідальності два рази чи більше за статтями 44, 173, 195-2, 195-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за порушення у сферах обігу наркотиків та психотропних речовин, дрібне хуліганство, порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них, порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони);

притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за частинами другою, третіх статей 130 і 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді);

надходження до органу Національної поліції інформації про повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні або інформації про складення повідомлення особі про підозру, що не вручене через невстановлення її місцезнаходження; наявності в особи судимості за кримінальне правопорушення, яка не погашена або не знята в установленому порядку;

наявності рішення про застосування санкцій, наявності рішення суду про конфіскацію або оплатне вилучення спеціального засобу самооборони (протягом року з дня набрання законної сили).

Порядок застосування спеціальних засобів самооборони

Спеціальні засоби самооборони застосовуються:

для захисту від протиправних посягань на власне життя особи або її здоров’я, житло та майно чи життя або здоров’я, житло і майно інших осіб;

для захисту від тварин, що загрожують життю або здоров’ю особи.

Перед застосуванням спеціальних засобів самооборони необхідно заздалегідь попередити нападника про намір їх застосування, надавши йому достатнього часу для виконання законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим чи неможливим.

Якщо внаслідок застосування спеціальних засобів самооборони нападник зазнав фізичних ушкоджень або помер, громадянин або працівник юридичної особи, фізичної особи – підприємця, що застосував такі засоби, зобов’язаний негайно викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, вжити заходів до забезпечення охорони місця події та сповістити про це орган (підрозділ) Національної поліції.

Забороняється:

застосовувати спеціальні засоби самооборони в разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи,

стосовно жінок з явними ознаками вагітності,

осіб з явними ознаками інвалідності, осіб похилого віку, неповнолітніх осіб, коли їх вік очевидний або відомий, крім випадків здійснення ними збройного або групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків;

змінювати конструкцію складових частин газового пістолета (револьвера) з метою пристосування його для стрільби патронами інших типів.

До слова, шведська компанія Plegium представила розумний перцевий балончик, який синхронізується зі смартфоном і відправляє повідомлення, заповнивши контактну форму в разі, якщо перцевим спреєм скористалися.