Адвокат, який працював на Медведчука, отримав «жирну» посаду в АРМА (документ)

У 2021 році адвокат Коваль (на фото зліва) називав справу Медведчука (на фото справа) політичною

Богдан Коваль зупинив адвокатську діяльність і очолив юридичний департамент Агентства з розшуку та менеджменту активів

Адвокат Богдан Коваль, який у 2021 році захищав у судах кума Путіна і екснардепа Віктора Медведчука, працевлаштувався у важливий державний орган. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел в АРМА, з 26 грудня Коваль тимчасово виконує обов’язки директора департаменту правового забезпечення центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. До цього він один день (25 грудня) обіймав посаду головного спеціаліста відділу систематизації актів законодавства вказаного департаменту АРМА.

Наказ від 26 грудня про покладення на Богдана Коваля обов’язків керівника юридичного департаменту підписала т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Цього ж дня Коваль написав заяву на зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Про це свідчать дані з реєстру адвокатів, які отримав «Главком».

Адвокатське свідоцтво він отримав у жовтні 2020 року. А вже у травні 2021 року адвокат Богдан Коваль стояв поруч із тодішнім народним депутатом і одним із лідерів нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком, який отримав підозру від Офісу генпрокурора. Кум Путіна підозрювався у державній зраді і підготовці до розграбування національних цінностей на окупованій території. Тоді ж Коваль перед журналістами висловився про підозру своєму клієнту так: «Юристу цю ситуацію коментувати складно, бо вона не про право, – вона про політику».

Нагадаємо, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні. Нині у розпорядженні Агентства з розшуку та менеджменту активів перебуває низка майна подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко, на яких в Україні заведено кримінальні провадження.

Крім того, АРМА відповідає за коштовну яхту Медведчука Royal Romance, яку арештовано і яка пришвартована у порту Хорватії.

29 грудня премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Тепер ним опікується персонально глава уряду.