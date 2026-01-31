Головна Країна Суспільство
Кабмін спростив ввезення акумуляторів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кабмін спростив ввезення акумуляторів
Обов’язкове ліцензування акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Кабмін спростив процедуру ввезення акумуляторів на територію України

Уряд України зробив стратегічний крок для зміцнення енергетичної стійкості країни в умовах екстремальних холодів та дефіциту потужності. Кабінет Міністрів офіційно виключив літій-іонні акумулятори з переліку товарів, що потребують ліцензування на імпорт та експорт. Рішення набуло чинності напередодні, 30 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Це дозволить значно пришвидшити логістику та знизити вартість систем накопичення енергії для лікарень, бізнесу та домогосподарств. Раніше ввезення літій-іонних батарей, які використовуються в системах зберігання електроенергії (ESS), вимагало отримання спеціальних дозволів та ліцензій. Це часто спричиняло затримки на митниці та додаткові адміністративні витрати.

«Наше завдання зробити так, щоб лікарні, зв’язок і важливі об'єкти мали можливість працювати навіть під час відключень електроенергії. Спрощення імпорту акумуляторів допоможе швидше розгортати системи накопичення енергії і посилити енергетичну стійкість країни», – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За даними Асоціації сонячної енергетики України, обов’язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

«У 2026 році одним із пріоритетів держави є розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії. Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки атак на енергосистему та підвищити її стійкість», – додали у Мінекономіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців стосовно масштабної аварійної ситуації в енергосистемі. Причиною знеструмлення значної частини України та сусідньої Молдови стали технологічні причини на лініях електропередач, що з'єднують обидві держави. Наразі тривають інтенсивні відновлювальні роботи для стабілізації мережі.

Раніше повідомляли, на Києвщині, Одещині та Дніпропетровщині та у столиці 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. 

Нагадаємо, столична підземка тимчасово припинила перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів. Наразі поїзди не курсують на жодній із гілок, а ескалатори вимкнені для запобігання аварійним ситуаціям. 

До слова, у суботу, 31 січня 2026 року, о 10:42 ранку Республіка Молдова опинилася в стані масштабного блекауту. Слідом за енергетичним колапсом в Україні, молдовська енергосистема не витримала різкого перепаду напруги, що призвело до аварійного відключення ключових ліній електропередач. Інформацію про системну аварію офіційно підтвердив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту (Dorin Junghietu).

Як відомо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати.

Зауважимо, що 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

До слова, у Києві наразі без тепла 253 багатоповерхівки. «Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго». 

Теги: Кабмін уряд електроенергія

