Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Біле море квітів. Як Україна прощається з Патріархом Філаретом

Похоронна процесія пройде центром міста до Володимирського собору, де буде місце останнього спочинку Філарета
Хочу подякувати і ПЦУ, і владі за те, що це прощання гідне.

Як би там зараз вороги не намагалися розкачати тему про «вкрали тіло», «буде бійка»... Усе другий день йде мирно.

Попри глибину втрати, атмосфера в Михайлівському соборі сьогодні була світлою. І по дорозі туди, і по дорозі назад (під вечір) бачив багато людей, що прямували на прощання з квітами. Не можна не помітити, що серед сотень букетів переважали білі.

Це не просто естетичний вибір. У православній традиції білий – це колір божественного світла, чистоти душі, радості Воскресіння. Для Патріарха Філарета, який присвятив життя служінню Богу та Україні, ці квіти – символ світлого життєвого шляху, шляху до Бога та надії на життя вічне.

Білий кукіль Патріарха та білі троянди, тюльпани, гвоздики, лілії навколо… Це не кінець, це перехід.

Світла пам’ять Великому Патріарху.

Завтра – третій день прощання. Похоронна процесія пройде центром міста до Володимирського собору, де буде місце останнього спочинку Філарета. Сьогодні цей храм чи не вперше закрито для вірян. Там іде підготовка до похорону. Поліція на входах з автоматами.

Думаю, це важливо, аби завтра все теж пройшло гідно. Ви ще побачите розмови про «рейдерське захоплення», але Володимирський храм формально вже давно за ПЦУ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Філарет поховання церква

