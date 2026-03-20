Київ прощається з Патріархом Філаретом: трансляція

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває літія за спочилим Святійшим Патріархом

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. За покійним предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату проводять літію. Про це повідомляє «Главком».

Прощання з Патріархом Філаретом триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя. «Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.