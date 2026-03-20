Прощання з Патріархом Філаретом: названо дату і час

Ростислав Вонс
Поховання предстоятеля УПЦ КП відбудеться в неділю, 22 березня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Попрощатися з Патріархом Київським і всієї Руси-України можна буде у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі

Сьогодні, 20 березня 2026 року, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Православної церкви.

Зазначається, що початок прощання вірян з Його Святістю запланований орієнтовно на 20:00. Прощання триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя. «Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

