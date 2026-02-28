Головна Країна Події в Україні
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Прощання з Лембергом відбудеться у вівторок, 3 березня
Раніше затриманий стверджував, просився, щоб Україна обміняла його до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина»

Останки військового Михайла-Віктора Сцельникова із позивним Лемберг повернули до рідного Львова. Як інформує «Главком», про це повідомила мама захисника Олена Чернінька.

Напередодні фахівці за підсумками ДНК-експертизи підтвердили смерть військового, котрого вважали зниклим безвісти без малого три роки.

Як відомо, Михайло-Віктор Сцельников – син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Лемберг захищав Україну від російських загарбників у розвідці третього мехбату 93-ї бригади та пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення Росії.

Олена Чернінька повідомляла, що затриманий Михайло Сцельніков майже не спілкувався із сином, а коли захисник вирішив піти на війну, то вони посварились. Ба більше, полеглий воїн Лемберг заблокував батька, бо мали різні позиції. Раніше затриманий стверджував, просився, щоб Україна обміняла його до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина».

Прощання з Лембергом відбудеться у вівторок, 3 березня, в Гарнізонному Храмі об 11:00. Поховання – на Пагорбі Слави (вул. Пасічна, 27) о 12:00.

«03.03.2022 Михайло  поїхав на велику війну. Рівно через чотири роки, саме в цю дату, його ховаємо», – повідомила Олена Чернінька.

Попри те, що останки бійця вже ідентифікували, він досі перебуває у базі розшуку зниклих громадян МВС.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

«Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щоб здійснити вбивство, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

Теги: вбивство смерть прокурор кілер Україна кордон поховання фронт Андрій Парубій

