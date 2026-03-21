На прощання із Патріархом Філаретом прибув предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Михайлівському Золотоверхому соборі продовжується церемонія прощання зі Святійшим Патріархом Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з місця подій.

Віддати останню шану Патріарху прийшов предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав.

Прощання із Філаретом триває вже другу добу. Тіло Патріарха перебуває у центрі Михайлівського собору. Вчора ввечері Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив тут заупокійну літургію. Попри таку тривалу церемонію, потік тих, хто прагне попрощатися із будівничим помісної Церкви, не зменшується.

Завтра, 22 березня, після заупокійної літургії, відбудеться урочиста молитовна процесія центром столиці. Тіло Патріарха буде перенесене до Володимирського кафедрального собору.

Саме у Володимирському соборі, згідно з церковною традицією та волею спочилого, відбудеться чин поховання.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вшанував пам'ять Патріарха, зазначивши, що без його сміливості неможливо уявити історію сучасної української самостійності.

