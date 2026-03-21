Президент попрощався з Патріархом Філаретом (фото)

Сьогодні українці прощаються з Патріархом Філаретом
фото: Володимир Зеленський

Президент висловив співчуття з приводу смерті Патріарха Філарета

Президент України Володимир Зеленський віддав шану новопреставленому Святійшому Патріарху Філарету, відзначивши його неоціненний внесок у розбудову духовної та державної незалежності нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський підкреслив, що постать Патріарха була ключовою у багатовіковій боротьбі за право українців мати власну помісну церкву.

«Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні», – зазначив президент.

Розклад прощання та поховання:

Для тих, хто бажає віддати останню шану Патріарху, встановлено наступний графік:

  • Субота, 21 березня: Тіло спочилого перебуватиме у Михайлівському Золотоверхому соборі протягом усього дня. Доступ для вірян відкритий.
  • Неділя, 22 березня (ранок): Буде звершена заупокійна літургія.
  • Неділя, 22 березня (після літургії): Урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття. 

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.

