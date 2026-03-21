Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України

Надія Карбунар
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт
фото: Ілля Богданов/Instagram

Ілля Богданов залишається чинним військовим, але тепер змінив бойову роль на духовну

Військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Головного управляння розвідки Міноборони України Ілля Богданов висвятився на диякона Православної церкви України. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Instagram.

«Митрополит Олександр Драбинко звершив мою дияконську хіротонію. Дві ночі не спав, хвилювався… Але після того, як єпископ прочитав молитву, щоб Святий Дух доповнив те, чого мені бракує для служіння Господу, я реально відчув благодать, і хвилювання зникло. Українською прочитав, прочитав свою першу кафізму як диякон», – написав Ілля Богданов.

Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України фото 1

Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт. Водночас додав, що тепер служитиме без права вбивати, змінивши роль із бойової на духовну.

Крім того, Богданов звернувся до колишніх колег із російських спецслужб, які, за його словами, раніше намагалися його ліквідувати. Він заявив, що відтепер будь-які подібні спроби матимуть інший резонанс, адже він є кліриком церкви.

6 фото
На весь екран

Ілля Богданов народився в Росії, із 2003 року був учасником націоналістичних рухів. Закінчив Хабаровський прикордонний інститут ФСБ, служив у різних підрозділах, зокрема брав участь у контртерористичній операції в Дагестані.

У 2014 році він перейшов на бік України після початку російської агресії. Богданов був учасником батальйону «Донбас», згодом воював у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», де був командиром взводу. Брав участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт та Піски.

Отримав українське громадянство за указом тодішнього президента Петра Порошенка. Пережив кілька замахів, зокрема, у листопаді 2016 року його було викрадено. Чоловіка звільнили в ході спецоперації СБУ на території Харківської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знову долучився до бойових дій, дістав поранення, пройшов лікування і пізніше вступив до Російського добровольчого корпусу, у складі якого продовжив воювати проти російських сил.

Теги: Донбас Правий сектор аеропорт Іловайськ Олександр Драбинко громадянство фронт поранення церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua