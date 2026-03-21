Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України

Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт

Ілля Богданов залишається чинним військовим, але тепер змінив бойову роль на духовну

Військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Головного управляння розвідки Міноборони України Ілля Богданов висвятився на диякона Православної церкви України. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Instagram.

«Митрополит Олександр Драбинко звершив мою дияконську хіротонію. Дві ночі не спав, хвилювався… Але після того, як єпископ прочитав молитву, щоб Святий Дух доповнив те, чого мені бракує для служіння Господу, я реально відчув благодать, і хвилювання зникло. Українською прочитав, прочитав свою першу кафізму як диякон», – написав Ілля Богданов.

Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт. Водночас додав, що тепер служитиме без права вбивати, змінивши роль із бойової на духовну.

Крім того, Богданов звернувся до колишніх колег із російських спецслужб, які, за його словами, раніше намагалися його ліквідувати. Він заявив, що відтепер будь-які подібні спроби матимуть інший резонанс, адже він є кліриком церкви.

Ілля Богданов народився в Росії, із 2003 року був учасником націоналістичних рухів. Закінчив Хабаровський прикордонний інститут ФСБ, служив у різних підрозділах, зокрема брав участь у контртерористичній операції в Дагестані.

У 2014 році він перейшов на бік України після початку російської агресії. Богданов був учасником батальйону «Донбас», згодом воював у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», де був командиром взводу. Брав участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт та Піски.

Отримав українське громадянство за указом тодішнього президента Петра Порошенка. Пережив кілька замахів, зокрема, у листопаді 2016 року його було викрадено. Чоловіка звільнили в ході спецоперації СБУ на території Харківської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знову долучився до бойових дій, дістав поранення, пройшов лікування і пізніше вступив до Російського добровольчого корпусу, у складі якого продовжив воювати проти російських сил.

