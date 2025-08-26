Чи може квадратний метр житла коштувати дорожче, ніж у Києві?
Кінця-краю війні не видно, але кошти на відновлення пішли. Хто контролюватиме їх освоєння?
Як квадратний метр квартири в Бородянці може коштувати дорожче, ніж у Києві?
А ось так – дуже просто!
Або як знести вбиту росіянами багатоповерхівку і наварити навіть на цьому: бо між лазером і кувалдою є велика різниця – насамперед у грошах. )
Ексклюзивне інтерв'ю з главою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою на «Главкомі».
Якщо два роки тому ми мусолили «яйця по 17», то тепер – нові приколи.
Міноборони з його «елітними» харчами у рейтингу пі*дингу грошей впевнено замінила відбудова.
Кінця-краю війні не видно, але кошти на відновлення пішли. За це дякуємо уклінно партнерам. Тепер головне – дивитися, як наші профі-голики з цими грошима поводяться.
Бо поки заголовки такі:
- «Для укриття військового ліцею у Львові внесли кондиціонери в 16 разів дорожчі від магазину»;
- «На Одещині замовили укриття за 97 млн від Ukraine Facility по дуже завищених цінах»;
- «У Кролевці зведуть укриття за 55 млн від Євросоюзу з арматури та бетону по вдвічі завищених цінах».
Гроші сипляться, але...
Держаудитслужба також фіксує: з-понад 17 млрд грн субвенції з держбюджету громадам на ліквідацію наслідків збройної агресії за 2023-2024 роки освоєно лише 51,8%. Із 336 запланованих проєктів у 2023 році завершено лише 73, у 2024 – із 186 об’єктів завершено 96.
Алла Басалаєва розкриває типові схеми порушеньпри освоєнні європейських грошей, пояснює, як бізнесу працювати з таким фінансуванням і попереджає: якщо вам довірили кошти Ukraine Facility, не бавтесь з цим.
Думаєте, злякаються? )
