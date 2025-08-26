Чи може квадратний метр житла коштувати дорожче, ніж у Києві?

Кінця-краю війні не видно, але кошти на відновлення пішли. Хто контролюватиме їх освоєння?

Як квадратний метр квартири в Бородянці може коштувати дорожче, ніж у Києві?

А ось так – дуже просто!

Або як знести вбиту росіянами багатоповерхівку і наварити навіть на цьому: бо між лазером і кувалдою є велика різниця – насамперед у грошах. )

Ексклюзивне інтерв'ю з главою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою на «Главкомі».

Якщо два роки тому ми мусолили «яйця по 17», то тепер – нові приколи.

Міноборони з його «елітними» харчами у рейтингу пі*дингу грошей впевнено замінила відбудова.

Кінця-краю війні не видно, але кошти на відновлення пішли. За це дякуємо уклінно партнерам. Тепер головне – дивитися, як наші профі-голики з цими грошима поводяться.

Бо поки заголовки такі:

«Для укриття військового ліцею у Львові внесли кондиціонери в 16 разів дорожчі від магазину»;

«На Одещині замовили укриття за 97 млн від Ukraine Facility по дуже завищених цінах»;

«У Кролевці зведуть укриття за 55 млн від Євросоюзу з арматури та бетону по вдвічі завищених цінах».

Гроші сипляться, але...

Держаудитслужба також фіксує: з-понад 17 млрд грн субвенції з держбюджету громадам на ліквідацію наслідків збройної агресії за 2023-2024 роки освоєно лише 51,8%. Із 336 запланованих проєктів у 2023 році завершено лише 73, у 2024 – із 186 об’єктів завершено 96.

Алла Басалаєва розкриває типові схеми порушеньпри освоєнні європейських грошей, пояснює, як бізнесу працювати з таким фінансуванням і попереджає: якщо вам довірили кошти Ukraine Facility, не бавтесь з цим.

Думаєте, злякаються? )