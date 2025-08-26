Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Лазером чи кувалдою? Глава Держаудитслужби закликала уряд навести лад у системі ціноутворення будівельних робіт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лазером чи кувалдою? Глава Держаудитслужби закликала уряд навести лад у системі ціноутворення будівельних робіт
Басалаєва: Суть укрупненого показника вартості – звести все до одного усередненого показника
фото: glavcom.ua

Алла Басалаєва: Коли Міністерство інфраструктури очолював Олександр Кубраков, була запроваджена вкрай суперечлива методика розрахунків вартості при будівництві

Міністерство інфраструктури, яке запровадило так званий «укрупнений показник вартості» (УПВ), створило вкрай суперечливу систему ціноутворення при виконанні державних замовлень з будівництва. Її суть – звести все до одного усередненого показника, що дає велике поле для маніпуляцій. На цю проблему звертає увагу голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтервʼю «Главкому».

Суть укрупненого показника вартості – звести все до одного усередненого показника. Він затверджений ще наказом тодішнього міністра (у 2021-2024 роках Міністерство інфраструктури очолював Олександр Кубраков).

Голова Державної аудиторської служби пояснює, що методика фактично діє та поширюється на все будівництво, хоча наказ про її запровадження так і не зареєстрували в Мін'юсті, попри те, що документ є регуляторним і стосується бізнесу.

Служба відновлення (Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України) – колишній «Укравтодор» спеціалізувалася на ремонті доріг і ніколи не будувала промислові об’єкти та цивільне житло, але механізми ціноутворення, які є в дорожньому будівництві, ніяк не можна застосовувати під час цивільного будівництва через різні технології виконання робіт. 

Басалаєва розповіла, що у цьому алгоритмі використовується так званий «укрупнений показник вартості» (УПВ), що має суперечливу систему ціноутворення для дорожнього будівництва.

«У цей показник «зашито» все: вартість матеріалів, зарплата, витрати на механізми, прибуток, адміністративні та інші витрати. Ключова проблема в тому, що структура цієї суми взагалі не розкривається. Замовник – той, хто витрачає публічні кошти, – не отримує доступу до деталізованої калькуляції чи прозорого кошторису. Відсутні механізми обов’язкового розкриття змісту робіт, надання розрахунків – всі документи, необхідні для контролюючих органів чи громадськості, фактично не ведуться», – розповіла вона.

Глава Держаудитслужби також зазначила, що рішення про застосування укрупненого показника вартості було прийнято в закритому режимі, тобто без широкого громадського обговорення, без проведення оцінки регуляторного впливу, навіть без реєстрації у Мін’юсті.

«Формально заявляється про «залучення бізнесу», але фактично основні бенефіціари – підрядники, які тепер легально можуть закладати будь-які витрати у «монолітну» суму і при цьому не розкривати жодних деталей та уникати перевірок.

Поясню на прикладі: укрупнений показник вартості звучить як «знесення будинку». І все. А чим ви будете зносити? Яка кількість машин і механізмів буде брати участь? Скільки людей задіяно, людино-днів? Ну, погодьтеся, моментів для маніпуляції достатньо. І ось нам кажуть: до нас приїхала дорога машина, лазером зрізала кожен поверх… А насправді приїхав бульдозер, кувалдою стукнув, потім «КАМАЗами» все вивезли», – пояснює Басалаєва.

Раніше, до запровадження укрупненого показника вартості, за словами Басалаєвої, Держаудитслужба отримувала детальну калькуляцію робіт. Тепер же, як зазначила глава Держаудитслужби, її просто не складають, адже є на це законні підстави.

Тому відомство звертається із проханням скасувати цей «укрупнений показник», адже він шкодить державному бюджету.

Басалаєва повідомила, що нині ця проблема обговорюється з Міністерством розвитку громад і територій, яке позитивно сприйняло зауваження Держаудитслужби та пообіцяло повернутися до прозорої системи ціноутворення.

Нагадаємо, про найбільш актуальні сьогодні загрози у сфері національної фінансової безпеки та про те, які сектори залишаються найбільш проблемними для аудитів та перевірок розповіла в інтервʼю «Главкому» голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Читайте також:

Теги: будівництво документи житло аудит Олександр Кубраков Держаудитслужба Алла Басалаєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США зупинили роботи на майже завершеній вітровій електростанції біля узбережжя Род-Айленда
Збитки на мільярд євро: Трамп припинив будівництво величезної вітроелектростанції
Сьогодні, 11:49
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі – CNN
28 липня, 12:37
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
8 серпня, 23:26
Слідством встановлено, що працівники СІЗО намагалися приховати злочин, підробивши документи про стан здоров’я потерпілого
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
12 серпня, 02:33
За результатами аудиту Держаудитслужба надала рекомендації Міністерству освіти і науки
Держаудитслужба виявила провал програми з модернізації «технікумів»
14 серпня, 12:23
Організація Peace Now попередила, що E1 «смертельний для майбутнього Ізраїлю та шансів на мир»
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави
15 серпня, 05:36
Коти можуть користуватись власним метро
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
21 серпня, 01:18
Марина Барсук
Економія на суддівських гарантіях може обернутися ризиками для правосуддя – суддя Марина Барсук
22 серпня, 12:32
Алла Басалаєва: Найголовніше завдання у поточному році – контроль за раціональним використанням коштів на забезпечення оборони та захисту України від російської агресії
Вже не Міноборони. Голова Державної аудиторської служби назвала нову сферу з найбільшими порушеннями
Сьогодні, 13:15

Особисті фінанси

Лазером чи кувалдою? Глава Держаудитслужби закликала уряд навести лад у системі ціноутворення будівельних робіт
Лазером чи кувалдою? Глава Держаудитслужби закликала уряд навести лад у системі ціноутворення будівельних робіт
«Це – мізер». Гетманцев розповів, скільки людей скористалось податковою пільгою та що вона дає
«Це – мізер». Гетманцев розповів, скільки людей скористалось податковою пільгою та що вона дає
Ціни на лохину зросли: огляд із супермаркетів та прогноз
Ціни на лохину зросли: огляд із супермаркетів та прогноз
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
Гетманцев розповів, скільки українців користуються податковою знижкою
Гетманцев розповів, скільки українців користуються податковою знижкою
Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: подробиці від Пенсійного фонду
Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: подробиці від Пенсійного фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
5131
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2613
У небі над Україною помічено незвичайне явище
2329
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1419
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua