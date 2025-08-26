Лазером чи кувалдою? Глава Держаудитслужби закликала уряд навести лад у системі ціноутворення будівельних робіт

Басалаєва: Суть укрупненого показника вартості – звести все до одного усередненого показника

Алла Басалаєва: Коли Міністерство інфраструктури очолював Олександр Кубраков, була запроваджена вкрай суперечлива методика розрахунків вартості при будівництві

Міністерство інфраструктури, яке запровадило так званий «укрупнений показник вартості» (УПВ), створило вкрай суперечливу систему ціноутворення при виконанні державних замовлень з будівництва. Її суть – звести все до одного усередненого показника, що дає велике поле для маніпуляцій. На цю проблему звертає увагу голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтервʼю «Главкому».

Суть укрупненого показника вартості – звести все до одного усередненого показника. Він затверджений ще наказом тодішнього міністра (у 2021-2024 роках Міністерство інфраструктури очолював Олександр Кубраков).

Голова Державної аудиторської служби пояснює, що методика фактично діє та поширюється на все будівництво, хоча наказ про її запровадження так і не зареєстрували в Мін'юсті, попри те, що документ є регуляторним і стосується бізнесу.

Служба відновлення (Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України) – колишній «Укравтодор» спеціалізувалася на ремонті доріг і ніколи не будувала промислові об’єкти та цивільне житло, але механізми ціноутворення, які є в дорожньому будівництві, ніяк не можна застосовувати під час цивільного будівництва через різні технології виконання робіт.

Басалаєва розповіла, що у цьому алгоритмі використовується так званий «укрупнений показник вартості» (УПВ), що має суперечливу систему ціноутворення для дорожнього будівництва.

«У цей показник «зашито» все: вартість матеріалів, зарплата, витрати на механізми, прибуток, адміністративні та інші витрати. Ключова проблема в тому, що структура цієї суми взагалі не розкривається. Замовник – той, хто витрачає публічні кошти, – не отримує доступу до деталізованої калькуляції чи прозорого кошторису. Відсутні механізми обов’язкового розкриття змісту робіт, надання розрахунків – всі документи, необхідні для контролюючих органів чи громадськості, фактично не ведуться», – розповіла вона.

Глава Держаудитслужби також зазначила, що рішення про застосування укрупненого показника вартості було прийнято в закритому режимі, тобто без широкого громадського обговорення, без проведення оцінки регуляторного впливу, навіть без реєстрації у Мін’юсті.

«Формально заявляється про «залучення бізнесу», але фактично основні бенефіціари – підрядники, які тепер легально можуть закладати будь-які витрати у «монолітну» суму і при цьому не розкривати жодних деталей та уникати перевірок.

Поясню на прикладі: укрупнений показник вартості звучить як «знесення будинку». І все. А чим ви будете зносити? Яка кількість машин і механізмів буде брати участь? Скільки людей задіяно, людино-днів? Ну, погодьтеся, моментів для маніпуляції достатньо. І ось нам кажуть: до нас приїхала дорога машина, лазером зрізала кожен поверх… А насправді приїхав бульдозер, кувалдою стукнув, потім «КАМАЗами» все вивезли», – пояснює Басалаєва.

Раніше, до запровадження укрупненого показника вартості, за словами Басалаєвої, Держаудитслужба отримувала детальну калькуляцію робіт. Тепер же, як зазначила глава Держаудитслужби, її просто не складають, адже є на це законні підстави.

Тому відомство звертається із проханням скасувати цей «укрупнений показник», адже він шкодить державному бюджету.

Басалаєва повідомила, що нині ця проблема обговорюється з Міністерством розвитку громад і територій, яке позитивно сприйняло зауваження Держаудитслужби та пообіцяло повернутися до прозорої системи ціноутворення.

Нагадаємо, про найбільш актуальні сьогодні загрози у сфері національної фінансової безпеки та про те, які сектори залишаються найбільш проблемними для аудитів та перевірок розповіла в інтервʼю «Главкому» голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.