Вже не Міноборони. Голова Державної аудиторської служби назвала нову сферу з найбільшими порушеннями

Алла Басалаєва: Найголовніше завдання у поточному році – контроль за раціональним використанням коштів на забезпечення оборони та захисту України від російської агресії

Алла Басалаєва: У сфері будівництва та відновлення є системні проблеми

Моніторинг ефективності витрачання грошей на відбудову та відновлення, зокрема на рівні територіальних громад – наразі одне з пріоритетних завдань для Державної аудиторської служби. Про найбільш актуальні сьогодні загрози у сфері національної фінансової безпеки та про те, які сектори залишаються найбільш проблемними для аудитів та перевірок розповіла в інтервʼю «Главкому» голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

«Ми діємо за пріоритетами, затвердженими міністром фінансів на 2025 рік. Найголовніше завдання у поточному році – контроль у межах наших повноважень за раціональним використанням коштів на забезпечення оборони та захисту України від російської агресії. Друге, але не менш важливе, – перевірка ефективності витрачання грошей на відбудову, реалізацію окремих проєктів з відновлення, зокрема на рівні територіальних громад», – зазначає Алла Басалаєва.

За її словами, саме в цій сфері можна зустріти найгучніші «кейси» порушень – суми контрактів в цих сферах сягають сотень мільйонів або й кількох мільярдів гривень.

«Якщо після нашого аудиту Міноборони та створення Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу оборонні закупівлі відбуваються за зрозумілими правилами, то в сфері будівництва та відновлення є системні проблеми. Тому наразі контроль за відновленням – проблемна тема №1. Ну, погодьтеся, як може квадратний метр квартири в Бородянці коштувати дорожче, ніж у Києві? А він коштує», – додає посадовиця.

Також очільниця Державної аудиторської служби розповіла, чим зазвичай закінчуються гучні історії на кшталт «У ціну укриття для військового ліцею у Львові за 58 млн від Євросоюзу внесли кондиціонери в 16 разів дорожчі від магазину»; «На Одещині замовили укриття за 97 млн від Ukraine Facility по дуже завищених цінах»; «У Кролевці зведуть укриття за 55 млн від Євросоюзу з арматури та бетону по вдвічі завищених цінах».

«Усі ці закупівлі не пройшли поза увагою Держаудитслужби. Ми здійснили моніторинг щодо них. Додатковий договір щодо закупівлі Львівського ліцею 20 червня поточного року розірвано так само, як і основний», – каже Алла Басалаєва.

Щодо укриття в Кролевці – 5 травня аудитори розпочали моніторинг, за результатами якого відділ освіти міської ради зобов’язали припинити дію договору, бо він був укладений із порушеннями, що вплинули на результат закупівлі. Тут виявили невідповідність технічної частини тендерної пропозиції переможця. Однак замовник наразі оскаржує рішення в суді.

Раніше Держаудитслужба виявила провал програми з модернізації «технікумів». З 88 модернізованих «технікумів» за пів мільярда євро запрацювали лише шість.

Аудитори встановили, що причиною провалу стало неефективне планування, недотримання умов співфінансування та інфраструктурна неготовність закладів. Також були виявлені системні недоліки у процедурах закупівель.