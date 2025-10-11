Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Чи тікають хлопці з України? По слідах одного неоднозначного рішення 

Кількість українців цього віку, які в'їхали до Польщі, збільшилася у понад 10 разів порівняно з серпнем
фото з відкритих джерел

Чи справді студенти масово беруть академвідпустки і тікають за кордон?

26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі держави під час воєнного стану.

Президент Зеленський пояснив: важливо, аби молодь завершувала навчання в Україні, бо, діти, які закінчують школу і університет вдома, мають значно більше шансів повернутися, ніж ті, хто здобуває освіту за кордоном. Тобто ідея така: хлопці після школи мають не тікати, а вчитися собі далі і до 23 не перейматися, що їх не випустять. Мовляв, треба буде – втечете у 22, якщо до того часу все не заспокоїться.

Водночас деякі експерти і крупні роботодавці оцінили це рішення негативно. Аби розібратися у темі, і встановити, чи справді студенти масово беруть академвідпустки і тікають за кордон, «Главком» звернувся до десятків вищих навчальних закладів, які входять до рейтингу найпопулярніших в Україні.

Офіційні дані такі: станом на середину вересня 2025-го, єдиний виш, який зафіксував суттєве зростання заяв на академвідпустку, – Ужгородський національний університет. Тут кількість звернень від студентів-чоловіків 18-22 років зросла утричі. Але в абсолютних цифрах це вже не так вражає: з 8 осіб у 2024 році показник зріс до 22-х – у 2025-му.

У найбільшому українському виші, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на початку навчального року взяли академвідпустку 25 студентів-чоловіків. Як зазначили в університеті, це відповідає торішньому показнику. Але чи дійсно все так спокійно і студенти не штурмують кордони?

Тут треба врахувати один фактор. Надані цифри релевантні там, де університети практикують навчання офлайн. Тобто навчальний заклад не надає можливості студентам, які виїхали за кордон, навчатися онлайн. Це, наприклад, університет Шевченка. Там же, де можливість онлайн досі є, провести адекватний перепис хлопців складніше, бо ніяких заяв на академвідпустку писати не треба.

Тому далі було б цікаво побачити статистику прикордонників. Наші її не дають (або ж ховають?), а от, наприклад, поляки без проблем звітують: з 28 серпня по 28 вересня 2025 року до Польщі в'їхало понад 56 тис. українців віком 18-22 роки, тоді як в Україну виїхало понад 19,2 тис. осіб.

Кількість українців цього віку, які в'їхали до Польщі, збільшилася у понад 10 разів порівняно з серпнем. Тобто кордон відкрили і охочі дійсно ринулися. Але й кількість тих, хто повертається в Україну, теж зросла. Станом на кінець вересня у 3,5 рази. Тобто їдуть і туди, але й назад теж.

Детальніші дані з 24 провідних університетів у матеріалі «Главкома»👉Студентська «евакуація». Як дозвіл на виїзд молодих чоловіків за кордон вдарив по освіті та ринку праці
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
