Зник безвісти під час виконання завдання біля Краматорська. Згадаймо Сергія Толочика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
колаж: glavcom.ua

У січні 2023 року підрозділ Толочика вирушив на Донеччину, тримали позиції у районі Краматорська та інших населених пунктів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Толочика.

У квітні 2025 року на околицях Краматорська під час виконання бойового завдання зник безвісти захисник України Сергій Толочик. Про обставини зникнення ніхто розповісти не зміг. У вересні 2025 року батькам Сергія зателефонував слідчий з Дніпра і повідомив про збіг профілю ДНК. Постановою про встановлення особи Сергія Толочика визнано загиблим 24 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Сергій народився 25 грудня 1991 року в Костополі. Випускник школи №3, навчався у Рівненському технічному фаховому коледжі НУВГП, після закінчення вступив до Національного університету водного господарства та природокористування. Одержав звання молодшого лейтенанта. За фахом – технік-механік з ремонту обладнання.

Здобув також економічну освіту. Працював адміністратором у супермаркеті АТБ в Острозі, потім зайняв посаду заступника керуючого магазином АТБ у Березному.

На службу Сергія Толочика призвали у листопаді 2022. Пройшов навчання у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, Сергія призначили заступником командира роти з психологічної підтримки персоналу, служив у 81 окремій аеромобільній бригаді.

фото: Костопільська міська рада/Facebook

У січні 2023 року його підрозділ вирушив на Донеччину, тримали позиції в районі Краматорська та інших населених пунктів.

«Сергій ніколи не скаржився, завжди казав, що у нього все добре, хоча постійно перебував на бойових позиціях. Поранень не було, у відпустці востаннє був у жовтні 2024-го, їздив зі своїми маленькими синами у Буковель», – розповіла мама захисника Ніна Іванівна.

Сергій постійно підтримував зв’язок з родиною. У квітні 2025-го він з побратимами перебував на позиціях, на зв’язок не вийшов. За кілька днів потому до його батьків додому прийшли працівники ТЦК і вручили повідомлення про те, що Сергій Толочик під час виконання бойового завдання зник безвісти на околицях Краматорська. Про обставини зникнення ніхто розповісти не зміг.

У вересні 2025 року батькам Сергія зателефонував слідчий з Дніпра і повідомив про збіг профілю ДНК. Постановою про встановлення особи Сергія Толочика визнано загиблим 24 квітня 2025 року.

На службі Сергій Толочик отримав звання лейтенанта, згодом – старшого лейтенанта. Нагороджений відзнакою Президента «За оборону України», нагрудним знаком «За військову доблесть», почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Хрест Військова честь», нагрудним знаком «Ветеран війни».

фото: Костопільська міська рада/Facebook

23 вересня 2025 року Костопільська громада попрощалася з Сергієм Толочиком.

фото: Костопільська міська рада/Facebook

Поховали Сергія Толочика на алеї почесних поховань на «Новому» цвинтарі в Костополі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Зник безвісти під час виконання завдання біля Краматорська. Згадаймо Сергія Толочика
