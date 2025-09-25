Подружжя Зеленських зустрілося з українською громадою у США

Зеленський вручив митрополиту Борису (Гудзяку) орден «За заслуги» І ступеня

В Українському інституті Америки президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками української громади у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання в пам’ять про всіх, хто загинув від російської агресії, захищаючи Україну та її незалежність. «Хочу вам подякувати за цю традицію. Ми не маємо права забувати всіх тих людей, які віддали себе, безумовно, віддали найдорожче – життя – заради того, щоб Україна не просто жила – вистояла й перемогла», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що під час цього візиту до США команда України провела 34 заходи, серед яких – переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Український лідер розповів про спільну з партнерами у США та Європі роботу щодо посилення санкцій проти Росії та вторинних санкцій.

«Ми підтримуємо пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо максимального блокування використання енергоресурсів Російської Федерації іншими країнами, третіми країнами», – сказав глава держави.

Окремо президент поділився деталями розвитку співпраці зі США в межах різних угод: щодо мінералів, дронів та закупівлі зброї. Також Зеленський вручив митрополиту Борису (Гудзяку) орден «За заслуги» І ступеня.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США в Постійному представництві України при ООН. До складу делегації увійшли сенатори та представники Палати представників, зокрема Кріс Кунс, Річард Блюменталь, Грегорі Мікс та інші.

Також Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із королем Швеції Карлом XVI Густавом. Головними темами обговорення стали гуманітарна допомога та участь Швеції у відновленні України.

Зокрема, Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у постійному представництві України при ООН. За словами Зеленського, однією з головних тем переговорів стало посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, йшлося про важливість її зміцнення напередодні зими, коли очікується збільшення кількості російських обстрілів.