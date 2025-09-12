Головна Гроші Особисті фінанси
Дешевих яблук в Україні вже не буде: яка причина

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Дешевих яблук в Україні вже не буде: яка причина
В Україні розширюються площі яблуневих садів
фото: Seeds

Дається взнаки розширення експорту яблук, а експортна ціна корелює і ринок внутрішній – експерт

Яблука цього року знову не будуть дешевими і доступними фруктами для переважної більшості українців, як це було колись. Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє «Главком» з посиланням на видання SEEDS. Хоч неврожай у цьому сезоні був не таким значним, як роком раніше, тепер на формування цін суттєво впливає експортна складова, каже експерт.

Яблука цього року будуть знову дорогими для пересічних українців. Тарас Баштанник пояснює, з чим це пов’язано. «Все залежить від того, від чого відштовхуватися: дорогими в порівнянні з чим? Якщо з тим, що було декілька місяців тому, – звичайно, вони не будуть стільки коштувати. Цього року, я думаю, яблука будуть по гривень 30-35, 40 – це остаточна ціна. Тобто не 70, і не 100 гривень за кілограм, як було не так давно. Але і по 5 гривень яблука вже ніколи не будуть. І для українських виробників це дуже чудово, – каже фахівець. – Ринок обмежує ситуативних гравців, на ньому залишаються тільки професійні, системні гравці. Дедалі більше гравців ринку виходять на експорт, а вони все менше продають яблук на ринок внутрішній».

За його словами, це дозволяє ринку тримати баланс, щоб не було перевиробництва, або надлишкової пропозиції на внутрішньому ринку. Яблука стають якіснішими, яблук для концентрату стає дедалі менше, збільшується кількість яблука товарного. «Дається взнаки і розширення, навіть попри війну, експорту яблук. А експортна ціна, якщо вона є, корелює і ринок внутрішній. Якщо експортна ціна, умовно, 40 гривень за кілограм, то ціни на внутрішньому ринку ніяк не можуть бути 20. Інакше який сенс такого бізнесу?», – продовжує Баштанник.

Цього року, на жаль, втрати по врожаю є, але вони набагато менші, ніж минулого року. Крім того, в Україні площі яблуневих садів розширюються. «Варто зазначити, що, завдяки грантовим програмам в Україні розширюються площі яблуневих садів. Тільки за останні три роки завдяки грантам було висаджено тільки по цій програмі 1800 гектарів яблуневих садів. Переважно це центральні та західні регіони, але в кожному регіоні садівники намагаються щось робити», – каже президент Української плодоовочевої асоціації.

Раніше «Главком» повідомляв, що через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт. Українські сировари з початком осені традиційно очікують пожвавлення продажів. Однак цьогорічна цінова ситуація сезонні може зіпсувати надії: на тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інфагро».

Підвищення вартості українського сиру тягне за собою наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт – дешевша альтернатива. Він уже стрімко набирає популярності серед споживачів. Саме сирний продукт, завдяки нижчій вартості, зараз демонструє найдинамічніше зростання продажів. Зазначається, що для чималої кількості споживачів саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на тлі постійного здорожчання «справжнього» сиру.

