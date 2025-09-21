Головна Світ Політика
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
Уламки російських дронів у Польщі
фото: Nocna Jazda Tomaszow Mazowiecki

Система може бути встановлена на вертольотах і здатна виявляти ворожі системи крізь хмари і пил

Через наліт російських БпЛА Польща та Румунія планують використовувати турецьку систему повітряного спостереження MEROPS. Навчання з управління цією системою, планують організувати за підтримки України. Про це повідомляє агентство DPA, пише «Главком».

Партнери по НАТО розраховують на короткострокове розгортання турецької системи повітряного спостереження. Передбачається, що перші кроки в цьому напрямку буде зроблено вже наступного тижня.

Система може бути встановлена на вертольотах і здатна виявляти ворожі системи крізь хмари і пил.

Завдяки розробленій турецькою компанією ASELSAN електрооптичній системі розвідки Merops, що включає в себе спостереження і цілевказування – НАТО розраховує на більш швидке виявлення російських БпЛА в повітряному просторі альянсу.

MEROPS – Multispectral Extended Range Optical Sight («Багатоспектральний оптичний приціл збільшеної дальності») – це турецька система повітряного та наземного спостереження, розроблена компанією ASELSAN, одним із провідних виробників оптико-електронних і оборонних технологій Туреччини. Система призначена для виявлення й супроводу цілей на великій відстані та може використовуватися на аеростатах спостереження, безпілотниках і наземних станціях для контролю повітряного простору та прикордонних територій, а також для моніторингу й виявлення безпілотних літальних апаратів, літаків і наземних об’єктів.

MEROPS є мультиспектральною оптико-електронною системою, що включає денну камеру високої роздільності, тепловізор, лазерний далекомір і цілевказівник. Її ключовою особливістю є Extended Range — розширена дальність спостереження, яка може сягати кількох десятків кілометрів залежно від умов і носія. Система здатна працювати у складних погодних умовах і вночі, а також інтегрується з комплексами протиповітряної оборони та системами радіолокаційного контролю.

MEROPS застосовується для охорони кордонів та прибережних зон, боротьби з малопомітними безпілотниками і може використовуватися у складі мережі спостереження НАТО та союзників.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії.

Варто зазначити, що Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. 

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

Також слід додати, що після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна вживає необхідних заходів для запобігання інцидентам із дронами. 

