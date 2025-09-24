У «Дії» з'явилися освітні гранти: хто може отримати

Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей

Від сьогодні, 24 вересня, здобувачам вищої освіти 2025 року вступу почали надходити в застосунок «Дія» електронні сертифікати на освітні гранти. Підтвердження грантів триватиме до 25 жовтня. На початку жовтня гранти почнуть надходити й здобувачам минулого року вступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міносвіти.

«Кошти гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Безпосередньо здобувач вищої освіти грантових коштів не отримує. Підставою для перерахування коштів до закладу є підтверджений у Дії сертифікат та виданий наказ МОН щодо надання гранту», – йдеться у повідомленні.

Хто може отримати грант у 2025/2026 навчальному році:

Здобувачі першого року навчання (вступ 2025 року) за контрактом на денній формі навчання – за результатами НМТ, відповідно до порядку реалізації експерименту.

Здобувачі другого року навчання (яким було надано грант у 2024 році), які продовжують навчання і не мають академічної чи фінансової заборгованості, – для них передбачено продовження грантової підтримки.

У студентів другого року навчання сертифікати з’являться пізніше. Наразі відбувається підготовка для реалізації цього етапу та доопрацювання технічної можливості. Усі, хто відповідає умовам експерименту, отримають сертифікати на продовження.

Сума гранту для першокурсників визначатиметься за результатами мінімум двох предметів НМТ:

150+ балів (або 140+ балів для спеціальностей з особливою підтримкою) – базова сума від 17 000 грн на рік.

170+ балів – базова сума від 25 000 грн на рік.

Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в «Дії». Для здобувачів другого року навчання (вступників 2024 року) сума гранту на 2025/26 навчальний рік, якщо здобувач не змінює освітню програму, буде індексована пропорційно підвищенню вартості його навчання, але не більш як на 12%.

У разі зміни здобувачем освітньої програми грант зберігається (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність), але його сума може змінюватися залежно від нової спеціальності.

Що робити першокурсникам (вступ 2025 року):

Перевірити «Дію» (оновити застосунок за потреби).

Очікувати сповіщення в «Дії» про надходження сертифіката.

Відкрити сертифікат на освітній грант та підтвердити його (в разі згоди) в «Дії» у визначений термін (до 25 жовтня).

Оплату в межах суми гранту МОН перераховує університету (перший платіж (50%) – до 1 грудня, другий (50%) – до 1 квітня).

Стежити за успішністю навчання та оплатою.

Що робити здобувачам другого року навчання (одержувачам грантів з 2024 року):

Очікувати сертифікат у «Дії» – надсилання відбувається поетапно.

Після появи – підтвердити сертифікат у «Дії» в зазначений термін.

Перевірити відсутність заборгованостей у закладі (академічної та фінансової). Це умова продовження гранту.

«Якщо ви змінили освітню програму чи заклад, грант йде за здобувачем: МОН здійснює переоформлення без втрати права на підтримку (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність). Здобувачам, які перевелися на іншу спеціальність, в інший заклад освіти (починаючи з березня 2025 року), спочатку МОН здійснить переоформлення гранту, наступним етапом буде їхнє продовження. Обидва етапи потребують від здобувача підтвердження в «Дії», – пояснює МОН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з урядом можливість збільшення стипендій для студентів із 2026 року.

До слова, уряд затвердив зміни до постанови, якими збільшено виплати стипендіатам, що отримують академічні стипендії президента України. Підвищення стосується учнів закладів професійної освіти, студентів коледжів, вишів та аспірантів.

Як повідомлялося, студенти тепер можуть онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію».