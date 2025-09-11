Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Грузії затримано двох українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Грузії затримано двох українців
Вибухівку знайшли правоохоронці у вантажівці марки Mercedes-Benz з українськими номерами
фото: NewsGeorgia

Під час обшуків у затриманих вилучили вісім мобільних телефонів, комп'ютери, електронні носії, великі суми готівки, SIM-карти різних операторів

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) повідомила про затримання двох громадян України. У них нібито виявили 2,4 кг потужної вибухової речовини гексоген. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsGeorgia.

Як стверджує відомство, вибухівку знайшли у вантажівці марки Mercedes-Benz з українськими номерами, яка 10 вересня перетнула прикордонний пункт «Сарпі». За їхньою інформацією, захований у схованках гексоген везли до Грузії з України через Румунію, Болгарію і Туреччину.

Перший затриманий – водій вантажівки, українець М.С. Другий – Д.Ж., який забрав вибухівку зі схованок вже в Грузії.

Під час обшуків у затриманих вилучили вісім мобільних телефонів, комп'ютери, електронні носії, великі суми готівки, SIM-карти різних операторів і наркотик кокаїн. Проти затриманих порушено кримінальні справи за статтями КК Грузії про незаконне придбання, зберігання і перевезення вибухових речовин, а також про наркотики.

У СДБ заявляють, що слідство має встановити кінцеве призначення вибухівки – перевіряються версії про підготовку теракту на території Грузії або використання країни як транзитного маршруту.

До слова, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз» вніс у квітні Іраклій Кобахідзе.

Читайте також:

Теги: Грузія українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці продовжують приїжджати, але муніципалітети ледве справляються з прийомом
Нідерланди заявляють, що для нових біженців з України вже немає місця
9 вересня, 16:29
Переважна більшість українських нотаріусів – жінки
День нотаріусів. Цікаві факти про цю професію в Україні
2 вересня, 15:33
У 2020 році Ігор Мороз закінчив Харківський національний університет імені Івана Кожедуба
З перших днів повномасштабної війни захищав небо над Києвом. Згадаймо Ігоря Мороза
1 вересня, 09:00
Нові вимоги поширюються навіть на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС
Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду
30 серпня, 11:37
Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
28 серпня, 15:30
У Наталії Ільницької залишилися двоє дітей, мама, брат та чоловік, який і сьогодні боронить Україну у лавах ЗСУ
Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку
22 серпня, 09:00
Чоловіка спускали до низу за допомогою вертольота
Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
15 серпня, 21:56
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
15 серпня, 21:30
У Києві продається ретро-автомобіль
За ціною квартири. У Києві за $50 тис. продається ретро-авто 1938 року
13 серпня, 16:47

Соціум

Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
У Грузії затримано двох українців
У Грузії затримано двох українців
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua