У Грузії затримано двох українців

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) повідомила про затримання двох громадян України. У них нібито виявили 2,4 кг потужної вибухової речовини гексоген. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsGeorgia.

Як стверджує відомство, вибухівку знайшли у вантажівці марки Mercedes-Benz з українськими номерами, яка 10 вересня перетнула прикордонний пункт «Сарпі». За їхньою інформацією, захований у схованках гексоген везли до Грузії з України через Румунію, Болгарію і Туреччину.

Перший затриманий – водій вантажівки, українець М.С. Другий – Д.Ж., який забрав вибухівку зі схованок вже в Грузії.

Під час обшуків у затриманих вилучили вісім мобільних телефонів, комп'ютери, електронні носії, великі суми готівки, SIM-карти різних операторів і наркотик кокаїн. Проти затриманих порушено кримінальні справи за статтями КК Грузії про незаконне придбання, зберігання і перевезення вибухових речовин, а також про наркотики.

У СДБ заявляють, що слідство має встановити кінцеве призначення вибухівки – перевіряються версії про підготовку теракту на території Грузії або використання країни як транзитного маршруту.

До слова, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз» вніс у квітні Іраклій Кобахідзе.