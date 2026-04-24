Викрито священника Московського патріархату, який хвалив Путіна і виправдовував агресію РФ

Під час обшуку у священника вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру священнослужителю УПЦ (МП), який здійснював інформаційну діяльність на користь РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, архімандрит під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі. Він підтримував ідеологію «русского мира», хвалив керівництво РФ і представників Російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав «звільненням» і «поверненням додому».

Правоохоронці встановили, що чоловік служив у Сіверськодонецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині.

«Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв’язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області. Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Одесі священника Московського патріархату Івана Павліченка засудили до тюрми за проросійські висловлювання та виправдання агресії Росії.