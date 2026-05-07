«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)
Мешканці Сум виявили пропагандистські листівки, які поширює російська сторона
У четвер зранку, 7 травня, мешканці Сум виявили на вулицях міста пропагандистські листівки, які поширює російська сторона. Окупанти намагаються апелювати до «спільного минулого», використовуючи радянські наративи до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців та Telegram-канали.
Повідомляється, що зранку ворог почав скидати з безпілотників листівки по місту. Мобільним групам вдалося збити ворожий дрон.
Момент збиття у Сумах шахеда, що розкидає пропагандиські листівки
У листівках ворог використовує маніпулятивні гасла на кшталт «Наши деды были братьями в окопах».
Таким чином агресор намагається:
- схилити місцеве населення до припинення спротиву;
- спровокувати конфлікти всередині суспільства на ґрунті історії Другої світової війни;
- використати символіку 9 травня для легітимізації сучасної збройної агресії.
Правоохоронці та місцева влада закликають громадян:
- Не поширювати фото цих листівок у соцмережах (аби не допомагати ворогу тиражувати пропаганду).
- Не довіряти змісту ворожих повідомлень, оскільки РФ щоденно обстрілює Сумщину, вбиваючи мирних жителів.
- За можливості знищувати виявлені агітматеріали.
Нагадаємо, на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із дронів. На них можуть міститися провокаційні написи та QR-коди, що ведуть на ворожі інформаційні ресурси.
«Главком» писав, що на прифронтових територіях Дніпропетровщини зафіксовано чергову інформаційно-психологічну операцію окупантів. Жителі Нікополя почали знаходити листівки з погрозами, де загарбники закликають запасатися продуктами та обіцяють «форсування Дніпра».
