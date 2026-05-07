«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)

Мешканці Сум виявили пропагандистські листівки, які поширює російська сторона

У четвер зранку, 7 травня, мешканці Сум виявили на вулицях міста пропагандистські листівки, які поширює російська сторона. Окупанти намагаються апелювати до «спільного минулого», використовуючи радянські наративи до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців та Telegram-канали.

Повідомляється, що зранку ворог почав скидати з безпілотників листівки по місту. Мобільним групам вдалося збити ворожий дрон.

У листівках ворог використовує маніпулятивні гасла на кшталт «Наши деды были братьями в окопах».

Таким чином агресор намагається:

схилити місцеве населення до припинення спротиву;

спровокувати конфлікти всередині суспільства на ґрунті історії Другої світової війни;

використати символіку 9 травня для легітимізації сучасної збройної агресії.

Правоохоронці та місцева влада закликають громадян:

Не поширювати фото цих листівок у соцмережах (аби не допомагати ворогу тиражувати пропаганду).

Не довіряти змісту ворожих повідомлень, оскільки РФ щоденно обстрілює Сумщину, вбиваючи мирних жителів.

За можливості знищувати виявлені агітматеріали.

Нагадаємо, на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із дронів. На них можуть міститися провокаційні написи та QR-коди, що ведуть на ворожі інформаційні ресурси.

«Главком» писав, що на прифронтових територіях Дніпропетровщини зафіксовано чергову інформаційно-психологічну операцію окупантів. Жителі Нікополя почали знаходити листівки з погрозами, де загарбники закликають запасатися продуктами та обіцяють «форсування Дніпра».