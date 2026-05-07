Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)
Ворог скидає з безпілотників листівки
фото з відкритих джерел

Мешканці Сум виявили пропагандистські листівки, які поширює російська сторона

У четвер зранку, 7 травня, мешканці Сум виявили на вулицях міста пропагандистські листівки, які поширює російська сторона. Окупанти намагаються апелювати до «спільного минулого», використовуючи радянські наративи до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців та Telegram-канали.

Повідомляється, що зранку ворог почав скидати з безпілотників листівки по місту. Мобільним групам вдалося збити ворожий дрон. 

У листівках ворог використовує маніпулятивні гасла на кшталт «Наши деды были братьями в окопах».

Таким чином агресор намагається:

  • схилити місцеве населення до припинення спротиву;
  • спровокувати конфлікти всередині суспільства на ґрунті історії Другої світової війни;
  • використати символіку 9 травня для легітимізації сучасної збройної агресії.
«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео) фото 1

Правоохоронці та місцева влада закликають громадян:

  • Не поширювати фото цих листівок у соцмережах (аби не допомагати ворогу тиражувати пропаганду).
  • Не довіряти змісту ворожих повідомлень, оскільки РФ щоденно обстрілює Сумщину, вбиваючи мирних жителів.
  • За можливості знищувати виявлені агітматеріали.
«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із дронів. На них можуть міститися провокаційні написи та QR-коди, що ведуть на ворожі інформаційні ресурси.

«Главком» писав, що на прифронтових територіях Дніпропетровщини зафіксовано чергову інформаційно-психологічну операцію окупантів. Жителі Нікополя почали знаходити листівки з погрозами, де загарбники закликають запасатися продуктами та обіцяють «форсування Дніпра». 

Читайте також:

Теги: Україна дрон росія пропаганда Суми

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Дрони-перехоплювачі стали ключем до знищення тисяч БпЛА
Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників
8 квiтня, 20:24
Блокування інтернету вже вплинуло на мільйони людей
Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters
15 квiтня, 04:59
Через влучання пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
21 квiтня, 07:11
Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
22 квiтня, 22:07
На думку ексречника Генштабу, войовнича риторика Лукашенка пов’язана з тим, що на нього тисне Путін
Напад на Україну з півночі? Експерт пояснив стратегію Путіна, який використовує Лукашенка
26 квiтня, 09:30
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43
Денис Шмигаль заявив, що Україна ділиться досвідом енергетичної стійкості з Європою
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ
29 квiтня, 12:57
Президент зробив заяву про удари по РФ
Зеленський анонсував збільшення дальності українських ударів углиб РФ
29 квiтня, 11:57

Події в Україні

«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)
«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: поліція з’ясовує деталі (відео)
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: поліція з’ясовує деталі (відео)
На Херсонщині під атаку росіян попали 37 населених пунктів, понад 10 постраждалих
На Херсонщині під атаку росіян попали 37 населених пунктів, понад 10 постраждалих
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2026 року
ISW: Українські війська просунулися на заході Запорізької області
ISW: Українські війська просунулися на заході Запорізької області

Новини

Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua