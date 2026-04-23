Трохи позитиву від головного українського дипломата

Глава української дипломатії був в краватці, але говорив, наче без неї

Мав нагоду слухати і ставити питання міністру закордонних справ. Андрій Іванович Сибіга спілкувався у форматі, де говорять значно відвертіше, ніж за трибуною. Частину сказаного, звісно, треба залишити за дужками. Але навіть дозволене до публікації обнадіює.

З того, що можна оприлюднювати, – головне з окремими цитатами.

Сибіга каже, що сигнали з Брюсселя «обнадійливі». 20-й пакет таки буде. І не косметичний. «Нам вже мало просто санкцій – вони мають бути розширеним пакетом… є необхідність заганяти росіян – їхню промисловість, тіньовий флот»

Угорщина і вкрадене золото «Ощадбанку»: «У нас є механізм»

Історія з арештом коштів Ощадбанку в Угорщині. «Ми не хочемо зараз задіювати механізми… але у нас є розуміння, як піти далі». Переклад з дипломатичної: поки стримуємось. Сподівання на здоровий глузд Мадяра.

Поле бою: несподіваний оптимізм

«Ситуація на полі бою – найміцніша за останній рік». І пояснення феномену: «Ми мінімізували перевагу росіян в особовому складі за рахунок дронів». Тобто війна вже інша. І «кількість людей» тепер вирішує не все. Наші ЗСУ і на ВПК різко посилили переговорні позиції України.

Захист неба: нова «геополітична сила»

Сибіга кілька разів повертався до теми ППО – тепер ми говоримо не лише про наші потреби, а й про наші можливості: «Ми можемо збивати до 90% цілей… це наша нова геополітична сила». Україна вже продає свою експертизу назовні – фактично експортує модель захисту. «Ми стали бажаним безпековим партнером». Нова роль України: не просити, а пропонувати.

Переговори з Путіним: «ми поїдемо»

Про можливу зустріч Зеленського з Путіним – просили турків посприяти. «Якщо інша столиця організує – ми поїдемо». Тобто на всіх майданчиках доводимо: ми договороздатні.

«Полегшений» вступ в ЄС: різка відповідь

«Ніяких ерзац-членств ми не приймемо». Україна хоче повноцінного членства. Не «лайт-версію». Це позиція президента.

І трохи про решту

А ще були про меседжі новій владі в Угорщині, прогноз стосунків з «новою» Болгарією і про «приз», який Україна готує росіянам на Бієнале…